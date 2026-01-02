Velosar ra mắt áo khoác đáp ứng nhiều điều kiện thời tiết

Velosar ra mắt bộ sưu tập áo khoác với chất liệu siêu nhẹ, khả năng trượt nước, cản gió, thiết kế theo vóc dáng người Việt, có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết.

Bộ sưu tập áo khoác mới của Velosar - Jacket Collection hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày và vận động ngoài trời. Chất liệu vải trọng lượng nhẹ giúp giảm cảm giác vướng víu, mang lại sự thoải mái khi mặc trong thời gian dài.

Bề mặt vải mềm mại, thoáng khí và được xử lý chống nhăn, phù hợp với cường độ sử dụng thường xuyên. Các đường may được hoàn thiện chắc chắn, gia cố tại những vị trí chịu lực nhằm đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thiết kế áo khoác theo vóc dáng người Việt của Velosar. Ảnh: Velosar

Đại diện thương hiệu chia sẻ, điểm đặc biệt của bộ sưu tập này là khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết thay đổi. Bề mặt vải được xử lý trượt nước, giúp áo khô nhanh khi gặp mưa nhẹ hoặc độ ẩm cao.

Bên cạnh đó, cấu trúc vải dệt chặt kết hợp lớp cản gió tích hợp giúp hạn chế gió lùa và giảm thất thoát nhiệt, hỗ trợ duy trì trạng thái ổn định cho cơ thể khi di chuyển ngoài trời hoặc vận động trong thời tiết se lạnh.

Thiết kế cản nước của sản phẩm áo khoác Velosar. Ảnh: Velosar

Thiết kế jacket cũng được Velosar tối ưu theo vóc dáng người Việt nhằm mang lại cảm giác vừa vặn và gọn gàng khi mặc. Dáng áo không quá rộng, cũng không ôm sát, giúp người mặc dễ dàng di chuyển và phù hợp với các hoạt động thường ngày như đi làm, dạo phố, đi bộ hoặc vận động nhẹ ngoài trời.

Song song với chất lượng và thiết kế, Velosar đặt mục tiêu giữ mức giá phù hợp với người tiêu dùng trong nước. So với các sản phẩm cùng phân khúc và tính năng trên thị trường, thương hiệu đánh giá các sản phẩm mới được định vị ở mức giá dễ tiếp cận, phản ánh đúng giá trị sử dụng thực tế.

Gian hàng Velosar tại giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang. Ảnh: Velosar

Với định hướng tập trung vào tính ứng dụng, Velosar kỳ vọng Jacket Collection sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng tìm kiếm một sản phẩm nhẹ, tiện lợi và đáp ứng tốt điều kiện thời tiết tại Việt Nam.

Nhật Lệ