Vega Digital Army - công nghệ người Việt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế

Hà NộiVegastar gây ấn tượng với hệ sinh thái giải pháp Quân đội số tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024, diễn ra ở Sân bay Gia Lâm, ngày 19-22/12.

Đại diện Công ty Công nghệ Sao Vega (Vegastar Technology) cho biết, cuộc cách mạng công nghệ đang định hình lại cách thức hoạt động của quân đội hiện tại. Tham gia triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, doanh nghiệp này giới thiệu giải pháp "Quân đội số - Vega Digital Army".

Gian hàng Vega Digital Army thu hút khách quốc tế, các chuyên gia quân sự đến tìm hiểu trực tiếp về năng lực công nghệ Việt Nam. Ảnh: Vegastar

Giải pháp trên được doanh nghiệp phát triển nhằm đáp ứng xu thế hiện đại hóa các hoạt động quân sự, từ cấp chiến lược đến chiến thuật. Cốt lõi của giải pháp là hệ thống chỉ huy chiến trường số cơ động VegaTAC2 – tổ hợp chỉ huy chiến thuật số; VegaJointC2 - sở chỉ huy chiến dịch số và VegaJointC4ISR - trung tâm chỉ huy chiến lược số, có thể tạo hệ thống trung tâm điều hành thống nhất.

Khu trưng bày của Vegastar tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024. Ảnh: Vegastar

Theo doanh nghiệp này, nền tảng địa hình quân sự số VegaTerra-M đóng vai trò then chốt, tích hợp và xử lý dữ liệu địa hình đa nguồn, hỗ trợ trinh sát, giám sát và chỉ huy tác chiến. "Thiết kế tối ưu, gọn nhẹ và khả năng triển khai linh hoạt, hệ thống công nghệ do Vegastar phát triển là minh chứng cho năng lực ‘Make in Vietnam’ trong lĩnh vực quốc phòng công nghệ cao, sẵn sàng đáp ứng đa dạng điều kiện tác chiến của các quân đội trên thế giới", đại diện Vegastar nói.

Hệ sinh thái quân đội số của doanh nghiệp này còn có Valy y tế số chiến thuật Tacmed Digital Hub tích hợp AI và IoT, giải pháp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tuyến y tế cơ sở, tuyến chiến thuật nhằm đạt mục tiêu cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh.

Ngoài các giải pháp về quốc phòng, Vegastar cũng giới thiệu các công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực dân dự, nổi bật là nền tảng địa không gian AI đa chức năng Geohub, kết nối bảo mật đến các nguồn dữ liệu vệ tinh hàng đầu thế giới. Giải pháp này có thể truy vấn kho dữ liệu đa dạng, hứa hẹn mở ra các ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực: nông nghiệp, quản lý thành phố thông minh, tài nguyên môi trường, năng lượng, phòng chống thiên tai...

Nhân viên phát triển nền tảng địa không gian thông minh của Vegastar. Ảnh: Vegastar

Nền tảng đào tạo số, thư viện bài giảng số do Viện Vũ trụ và Địa không gian Vega (VSGA) phát triển tích hợp công cụ số hóa học liệu, thư viện bài giảng chuyên sâu về công nghệ vũ trụ và địa không gian, hỗ trợ các hình thức trực tiếp, trực tuyến, kết hợp... có thể tạo điều kiện học tập không giới hạn. "Đây là môi trường tương tác đa chiều, nơi học viên được tiếp cận kiến thức, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực địa không gian", ông Nguyễn Ngọc Quang, Viện trưởng VSGA nói.

Sự xuất hiện của Vegastar tại triển lãm mang đến góc nhìn về khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt, mở ra cơ hội hợp tác toàn cầu, đưa giải pháp công nghệ quân sự Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, trải qua gần 25 năm hoạt động, Tổ hợp công nghệ Vegastar đã xây dựng được nền tảng vững chắc trong ngành công nghệ quốc phòng, hơn 1.000 hệ thống kỹ thuật triển khai thành công, gồm 60 hệ thống chỉ huy tích hợp (C2, C4I) đang vận hành hiệu quả trong và ngoài nước, chứng minh năng lực phát triển giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vegastar cho biết họ có 15 chứng nhận sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế và tích hợp hệ thống, đến từ đội ngũ gần 200 kỹ sư và chuyên gia.

(Nguồn: Vegastar)