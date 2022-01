Vedan Việt Nam tặng 1.000 phần quà Tết cho người dân Đồng Nai

Những phần quà Tết gồm gạo, nước tương, hạt nêm Vedan... được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới 2022.

Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm nay nhưng Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam vẫn duy trì hoạt động trao quà thường niên này để giúp bà con có một cái Tết đầy đủ hơn.

Theo đó, từ ngày 21/1 đến 25/12, công ty phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Thái, Phước Bình, Tân Hiệp, Long An, Bình An, Tam An... tỉnh Đồng Nai và phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mỗi phần quà bao gồm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: gạo, nước tương, tương ớt, tương cà, bột ngọt, hạt nêm Vedan... Bên cạnh đó, công ty cũng đóng góp thêm 140 triệu đồng tiền mặt nhằm chung sức cho các hoạt động cộng đồng của Hội chữ thập đỏ huyện Long Thành.

Bà Nguyễn Thu Thủy - đại diện Vedan Việt Nam (thứ 4 từ phải qua) cùng đại diện ban ngành tỉnh Đồng Nai trao quà Tết cho bà con tại địa phương xã Phước Thái. Ảnh: Vedan Việt Nam

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên hoạt động năm nay được tổ chức tuân thủ tuyệt đối thông điệp 5K. Với các hộ dân ở gần, thời gian nhận quà được sắp xếp luân phiên, hạn chế tập trung đông người tại cùng một thời điểm, các hộ ở xa hoặc có người thân đang cách ly y tế tại nhà sẽ được đội dân quân tình nguyện và đoàn thanh niên chuyển quà đến tận nhà.

Là một trong những người được nhận quà Tết sớm từ Vedan Việt Nam, chị Hà Thị Cốm (ngụ tại Phước Lập, phường Mỹ Xuân) chia sẻ: "Vì dịch bệnh, hai năm nay, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi cứ nghĩ Tết này chắc không có gì khác ngày thường... món quà này đối với chúng tôi thật ý nghĩa và thiết yếu".

Người dân xã Tam An vui vẻ nhận quà Tết từ Vedan. Ảnh: Vedan Việt Nam

Trực tiếp tham gia trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thu Thủy (Phó giám đốc Đối ngoại Vedan Việt Nam) cho biết: "Chúng tôi hạnh phúc khi được chung tay cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho bà con. Tôi mong rằng những sản phẩm gia vị Vedan sẽ luôn có mặt trong từng gian bếp, mang lại những bữa cơm ngon, niềm vui và sự bình an đến với các gia đình".

Với phương châm "Phát triển vì xã hội - Cống hiến cho xã hội", Vedan Việt Nam đã và đang liên tục sát cánh với cộng đồng vì một mùa Tết đủ đầy yêu thương. Thông điệp "Tết an lành - Xuân an khang" như một lời chúc sức khoẻ mà công ty mong muốn gửi đến mọi người cũng như lời tri ân sâu sắc nhất gửi gắm đến Đồng Nai - mảnh đất đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho thành công của doanh nghiệp trong suốt 3 thập kỷ qua.

Đại diện Vedan Việt Nam (áo trắng giữa) trao quà Tết cho bà con tại địa phương xã Long An. Ảnh: Vedan Việt Nam

(Nguồn: Vedan Việt Nam)