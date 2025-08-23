Vedan Việt Nam giới thiệu sản phẩm đông lạnh tại 'Vietfish'

Loạt món ăn đông lạnh của Vedan kết hợp hương vị quốc tế với nguyên liệu Việt, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ cho người tiêu dùng.

Triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 29/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM. Tham gia sự kiện, Vedan Việt Nam – doanh nghiệp có 34 năm hoạt động tại thị trường Việt, vốn được biết đến với các sản phẩm bột ngọt và gia vị, gây chú ý khi giới thiệu chiến lược mở rộng sang ngành thực phẩm đông lạnh với danh mục sản phẩm đa dạng.

"Giá trị cốt lõi của Vedan là tạo nên hương vị món ngon. Vì vậy, các sản phẩm trong tương lai dù là gia vị hay thực phẩm đông lạnh đều sẽ được phát triển dựa trên nền tảng này", đại diện thương hiệu khẳng định.

Khách hàng khám phá gian hàng của Vedan tại Vietfish 2025. Ảnh: Vedan Việt Nam

Trong quá trình phát triển sản phẩm đông lạnh, doanh nghiệp hợp tác cùng đầu bếp danh tiếng người Đài Loan (Trung Quốc), ông Chia-Mo Chen, tư vấn chuyên môn trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Một trong những sản phẩm nổi bật là cá om dưa chua vị Tứ Xuyên, kết hợp tinh hoa ẩm thực quốc tế với các nguyên liệu địa phương như: tiêu đen, hoa tiêu và bún gạo.

Vedan giới thiệu các món ăn quốc tế như Takoyaki, bánh xèo Hàn Quốc. Ảnh: Vedan Việt Nam

Trước đó, sản phẩm cá viên hoàng kim đã được thị trường đón nhận với nhân trứng muối, nay tiếp tục mở rộng với hai hương vị mới gồm: nhân phô mai và nhân nấm - thịt heo, mang đến trải nghiệm hương vị bất ngờ qua nhiều lớp cá viên. Sắp tới, thương hiệu ra mắt thịt viên vị cua hình đầu sư tử - món ăn đặc trưng kết hợp hài hòa giữa hải sản và thịt.

Tại triển lãm, đơn vị cũng giới thiệu nhiều món ăn mang phong cách quốc tế như Takoyaki Nhật Bản, bánh xèo Hàn Quốc (Chijimi), và bánh tôm mực nang mặt trăng Đài Loan (Trung Quốc). Tất cả nguyên liệu đều được chế biến từ nguồn thủy sản và nông sản được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Việt Nam.

Món gà chiên giòn được khách hàng ưa thích. Ảnh: Vedan Việt Nam

Bên cạnh các sản phẩm từ thủy sản, Vedan tiếp tục mở rộng danh mục thực phẩm đông lạnh với các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt và món ăn tiện lợi. Đặc biệt, món lạp xưởng tươi được tung ra thị trường cùng với chiến dịch quảng bá nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng. Một món ăn đặc trưng tại các khu chợ đêm Đài Loan là gà chiên giòn cũng được Vedan cải tiến và ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ngoài cách ăn quen thuộc như chấm tương ớt hoặc ăn kèm với tiêu xay, doanh nghiệp giới thiệu một nét độc đáo của người Đài là ăn kèm với lá húng quế chiên, mang lại hương vị đặc trưng và góp phần tạo nên "linh hồn" của món ăn.

Hải My