Vedan trao hơn 1.000 phần quà cho gia đình khó khăn dịp Tết

Vedan Việt Nam cùng các tổ chức địa phương trao hơn 1.000 phần quà gồm gạo, gia vị thiết yếu cho hộ gia đình khó khăn tại Đồng Nai và TP HCM từ 4 đến 9/2.

Đơn vị phối hợp Hội Chữ thập Đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Thái, xã Đồng Phú (Đồng Nai) và phường Phú Mỹ (TP HCM). Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng được doanh nghiệp duy trì nhiều năm, thể hiện định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội.

Mỗi phần quà gồm gạo và các sản phẩm gia vị thiết yếu do Vedan Việt Nam sản xuất như bột ngọt, hạt nêm, tương ớt và nước mắm, góp phần hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình trong dịp năm mới. Bên cạnh giá trị vật chất, chương trình còn thể hiện sự quan tâm và kết nối của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó giám đốc đối ngoại Vedan Việt Nam (áo xanh) đến trao quà Tết cho người dân phường Phú Mỹ. Ảnh: Lê Kiên

Tham gia trao quà trực tiếp, bà Yang Nai Hsuan, Trợ lý đặc biệt văn phòng tổng giám đốc, cho biết Vedan Việt Nam xem hoạt động sẻ chia là một phần trong định hướng phát triển. Theo bà, việc đồng hành người dân đón Tết là cách doanh nghiệp duy trì cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam, đồng thời mong muốn mang đến thêm sự động viên để các gia đình bước vào năm mới với tinh thần tích cực hơn.

Bà Yang Nai Hsuan (áo trắng) cùng đại diện UBND xã Phước Thái trao các phần quà Tết cho người dân. Ảnh: Lê Kiên

Đến năm 2026, Vedan có 35 năm hoạt động tại Việt Nam với hơn 3.800 cán bộ công nhân viên. Từ doanh nghiệp FDI đầu tư sớm vào thị trường, đơn vị hiện phát triển trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và gia vị, cung cấp các sản phẩm phù hợp nhu cầu tiêu dùng trong nước. Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng chú trọng chăm lo đời sống người lao động.

Mỗi dịp Tết, công ty tổ chức các chương trình nội bộ như hội thi mùa xuân, trang trí mâm ngũ quả, gói bánh chưng bánh tét và tặng quà cho công nhân không có điều kiện về quê. Những hoạt động này góp phần tạo sự gắn kết trong tập thể, đồng thời duy trì nét văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự sẻ chia và ổn định lâu dài.

