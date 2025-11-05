VEC sẽ tổ chức triển lãm năng lượng toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events vừa công bố hợp tác chiến lược, đồng thời công bố thông tin về hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu.

Hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu sẽ tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội, kéo dài 4 ngày, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hơn 1.500 đại biểu và 180 diễn giả quốc tế từ hơn 50 quốc gia sẽ tham gia sự kiện. Chương trình bao gồm hội nghị chuyên sâu, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, không gian triển lãm cùng các hoạt động trình diễn công nghệ và tham quan mô hình chuyển đổi xanh.

Bà Trần Mai Hoa, Tổng giám đốc VEC và ông Geoff Dickinson, CEO dmg events trong lễ ký kết hợp tác. Ảnh: VEC

Không chỉ giới thiệu các công nghệ tiên tiến và mô hình hợp tác toàn cầu, sự kiện còn góp phần định hình chiến lược "toàn cầu hóa năng lượng xanh", kết nối Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương với dòng chảy phát triển năng lượng bền vững thế giới.

Sự kiện này hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, quy tụ các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp và tiện ích trong một hệ sinh thái tích hợp.

Với quy mô quốc tế, hội nghị được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo; nơi các bên thảo luận, hợp tác và tìm giải pháp cho những thách thức về an ninh năng lượng, phát triển bền vững. Sự kiện nhấn mạnh giá trị của "chuyển đổi năng lượng công bằng" và "hợp tác bền vững", phù hợp với chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác năng lượng công bằng (JETP) và Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP).

Việc ra mắt hội nghị cũng là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa VEC và dmg events trong việc phát triển các sự kiện triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events cho biết sự kiện này là nơi các nhà lãnh đạo ngành năng lượng biến tham vọng thành hành động. "Câu chuyện năng lượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bước sang giai đoạn mới", ông nhấn mạnh.

Bà Trần Mai Hoa, Tổng Giám đốc VEC chia sẻ, quan hệ hợp tác giữa VEC và dmg events đánh dấu một bước tiến chiến lược trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối năng lượng mới của khu vực. Bà kỳ vọng sự kiện tạo ra diễn đàn để thúc đẩy đối thoại chính sách và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Hai bên cũng cho rằng quan hệ hợp tác không chỉ kết nối thúc đẩy dòng vốn vào Việt Nam, còn mở ra cơ hội để hai bên phát triển các mô hình triển lãm quốc tế khác trong tương lai. Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và mô hình du lịch MICE.

dmg events là công ty thành viên của Tập đoàn Daily Mail & General Trust (DMGT) Anh Quốc, thành lập năm 1989 với trụ sở tại Dubai. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tổ chức triển lãm. Hiện nay, dmg events hoạt động tại hơn 25 quốc gia với hơn 115 sự kiện lớn được tổ chức hàng năm.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là tổ hợp triển lãm hiện đại mang tầm quốc tế do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội với tổng quy mô hơn 900.000 m2. VEC được xây dựng nhằm phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa quy mô quốc gia và quốc tế.

Thanh Thư