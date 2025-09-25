VEAM Motor đấu giá loạt ôtô, phát triển sản phẩm mới

Nhà máy ôtô VEAM phối hợp công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá 1.492 ôtô, chia thành 522 lô, thúc đẩy phát triển các dòng xe mới.

Đại diện VEAM Motor (VM) cho biết, sau khi đánh giá lại kết quả cuộc đấu giá hôm 5/9, doanh nghiệp sẽ quyết liệt giải phóng hàng tồn kho trong lần đấu giá tiếp theo. Phiên đấu giá tới sẽ diễn ra ngày 17/10 tại nhà máy ôtô VEAM.

Toàn bộ xe trong buổi đấu giá sẽ chia thành các nhóm (lô) nhỏ, số lượng 1-5 chiếc mỗi nhóm, mở rộng khách hàng là đại lý, doanh nghiệp, người dùng trực tiếp; hứa hẹn mang đến cơ hội sở hữu xe với mức giá dễ tiếp cận.

Các mẫu xe trong lần đấu giá sắp diễn ra của VEAM. Ảnh: VM

Cụ thể, tài sản đấu giá lần này của VM là các mẫu xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng. Tình trạng xe chưa qua sử dụng, được bảo quản tại nhà máy VEAM và có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Thời gian mở bán hồ sơ tham dự từ 22/9 đến 14/10, phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 9h ngày 17/10.

Đấu giá sẽ diễn ra trực tiếp tại phiên với hình thức trả giá lên, tại nhà máy ôtô VEAM (tổ dân phố 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung, Thanh Hóa). Đại diện VM cho biết, việc áp dụng hình thức đấu giá giúp nhanh giải phóng tồn kho, tối ưu giá trị tài sản và mang đến cho người dùng các dòng xe có chi phí sở hữu hợp lý hơn. "Đây là bước tiến của VEAM trong việc đa dạng hóa phương thức bán hàng, tránh lãng phí và thu hồi vốn tối đa cho doanh nghiệp", đại diện VM nói.

Xe tải ben Forland D90. Ảnh: VM

Song song nỗ lực giải phóng tồn kho, VM cho biết doanh nghiệp đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới, như xe tải nhẹ Foton T25 và VEAM S80 nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp này dự kiến ra mắt các mẫu xe ben Forlan D65 3,5 tấn, Forlan D90 6 tấn, hay xe tải van V2 945 kg.

Xe tải Van V2. Ảnh: VM

Nhà máy ôtô VEAM trực thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy công nghiệp Việt Nam, là doanh nghiệp do Bộ Công Thương nắm 88,5% vốn. Doanh nghiệp này đang nắm giữ 30% cổ phần Honda Việt Nam, 20% cổ phần Toyota Việt Nam và 25% cổ phần Ford Việt Nam, thông qua công ty con là Diesel Sông Công.

Ngoài việc nắm cổ phần tại các liên doanh lớn tại Việt Nam, VEAM còn sản xuất một số sản phẩm khác như máy cày, máy xay xát lúa, ôtô tải hay phụ tùng, linh kiện xe.

Quang Anh