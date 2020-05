Vé xem thực cảnh 'Ký ức Hội An' giảm 30% cho du khách Việt

Giá vé chương trình "Ký ức Hội An" chỉ còn từ 400.000 đồng, miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1,4 m, từ tháng 6.

Sau thời gian tạm ngừng đón du khách để phòng tránh dịch Covid-19, Công viên Ấn tượng Hội An với chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" sẵn sàng trở lại với nhiều sự khác biệt. Chương trình kỳ vọng góp phần định vị, làm tươi mới thị trường du lịch miền Trung sau sụt giảm lớn trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

Chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" giảm 30% giá vé cho toàn bộ du khách Việt Nam.

Nhân dịp này, công viên mang đến chương trình ưu đãi lớn "Hội An an toàn, công viên bừng sáng", giảm 30% giá vé chương trình biểu diễn "Ký ức Hội An" cho toàn bộ du khách Việt Nam. Theo đó, giá vé chương trình ưu đãi chỉ còn từ 400.000 đồng, miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1,4 m. Một số hạng vé sẽ được tặng voucher đồ uống, ẩm thực đặc sắc lại khu Làng Việt Nam. Chương trình miễn phí vé cho toàn bộ du khách vào cổng công viên vẫn đang diễn ra.

Những cô gái mặc áo dài, đi xe đạp là hình ảnh đặc biệt trong chương trình biểu diễn thực cảnh.

Với người dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, ban quản lý mang đến chương trình giảm giá đặc biệt tới 50% cho vé xem thực cảnh, chỉ còn từ 300.000 đồng. Du khách địa phương chỉ cần xuất trình một trong những loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, bằng lái xe... tại quầy bán vé để được hưởng ưu đãi. Chương trình kéo dài trong suốt ba tháng, từ ngày 1/6 đến hết 30/9.

Chương trình đưa khán giả "xuyên không" về quá khứ Faifo không chỉ 400 năm.

"Đây là hoạt động hưởng ứng kế hoạch của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về chương trình 'Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam' cũng như chương trình kích cầu du lịch mà tỉnh Quảng Nam triển khai. Vào đầu tháng 6 này, chúng tôi cũng tổ chức chương trình 'Thank You', mời hàng nghìn y, bác sĩ, cán bộ y tế tại các cơ sở tuyến đầu phòng - chống Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng đến tham quan công viên, thưởng thức chương trình biểu diễn thực cảnh. Đây chỉ là một hành động nhỏ chúng tôi muốn gửi tới những người đã trực tiếp trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong suốt thời gian qua", bà Vũ Thị Phương, Tổng giám đốc Gami Hospitality, đơn vị vận hành công viên Ấn tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An chia sẻ.

Mở đầu cho sự trở lại và mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, bà Phương cho biết, sẽ mở cửa tự do công viên Ấn tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An cho toàn bộ du khách.

Trở lại với một sự tươi mới và những ưu đãi kích cầu hấp dẫn, công viên Ấn tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho du khách thư giãn, khám phá lịch sử, văn hóa xứ Faifo một cách mới mẻ, mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử.

Ký Ức Hội An được đánh giá là chương trình nghệ thuật thực cảnh mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử, theo The Guide Awards.

