Vé xem show Kiss The Stars ưu đãi còn 150.000 đồng đến 22/12

Kiên GiangShow trình diễn công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars tại thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc áp dụng mức giá ưu đãi, từ nay đến cuối năm.

Dịp cuối năm, Sun World Hon Thom áp dụng chương trình ưu đãi để du khách thưởng thức trải nghiệm độc đáo tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc - show trình diễn công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao.

Theo đó, vé xem show đang được áp dụng đồng giá, còn 150.000 đồng với du khách cao từ 1m trở lên. Trẻ em dưới 1m được miễn phí. Chương trình ưu đãi kéo dài tới hết 22/12.

Màn trình diễn pháo hoa tại Kiss The Stars. Ảnh: Minh Tú

Ra mắt cuối năm 2022, Kiss The Stars mang đến Phú Quốc và Việt Nam show trình diễn đa phương tiện tân tiến hàng đầu thế giới, tương tự các show diễn nổi tiếng như Wing of Times tại Singapore và Legend of Pangu tại Trung Quốc. Trong 30 phút trình diễn, show đưa du khách bước vào cuộc chiến cam go của chàng trai trái đất và nữ vệ binh giải ngân hà, trước thế lực đen tối để bảo vệ vũ trụ.

"Đại tiệc" của hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, pháo hoa kết hợp với sân khấu trên màn nước biển lớn nhất châu Á và hệ thống 3 vòm chiếu, Kiss The Stars là "tấm vé" đưa du khách vào vũ trụ ảo, với trải nghiệm sống động. Tại đây, du khách có thể cảm nhận rõ sức nóng của lửa hay những vụ nổ nước khiến hàng triệu tinh thể nước bung tỏa trong không khí.

Sân khấu Kiss The Stars không giới hạn về không gian, đưa du khách bước vào hành trình du ngoạn vũ trụ sống động. Ảnh: Sun Group

Công nghệ và cốt truyện thú vị tạo nên hiệu ứng cho show diễn, dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ thư thái bên bãi biển, đến hồi hộp cao trào khi chứng kiến cuộc đụng độ giữa ánh sáng - bóng tối hay lửa - nước.

Đặc biệt, màn kết của Kiss The Stars là phần trình diễn pháo hoa với thời lượng gần 5 phút. Nền nhạc mừng chiến thắng của các nhân vật, kết hợp cùng màn trình diễn của pháo hoa trên nền biển Phú Quốc gây ấn tượng với du khách, đặc biệt là các em nhỏ.

Ngoài show diễn trên, thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town nằm bên bờ biển phía Tây Nam đảo Ngọc, đẹp tựa thị trấn ven biển Italia. Sunset Town còn được mệnh danh là điểm đến ngắm hoàng hôn ấn tượng tại Việt Nam. Khoảnh khắc mặt trời dần buông xuống Cầu Hôn, "hôn" nhẹ lên mặt biển, là phút giây du khách đều muốn trải nghiệm một lần trong đời.

Hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Town. Ảnh: Minh Tú

Thị trấn này còn hội tụ gần 60 công trình biểu tượng được đầu tư công phu và mang đậm tính nghệ thuật, để góc nào cũng là phông nền phù hợp cho những bức ảnh lưu niệm. Du khách cũng có thể dạo bước trên những con đường lát đá quanh co, lắng nghe tiếng chuông ngân từ tháp đồng hồ Central Village, check-in đài phun nước King of the Sun, thang rồng với những giàn hoa giấy rực rỡ...

Hiện, với khu phố đêm Sorrento vừa mới ra mắt, du khách tới thị trấn Hoàng Hôn có thêm một điểm tụ để vui chơi, sau khi xem show Kiss The Stars. Nhiều nhà hàng, quán bar độc đáo có mặt tại đây, như nhà hàng buffet hải sản 5 sao Sunset Seafood Restaurant, nhà hàng Jushima ẩm thực nhật, hay quán "nhậu" Draft Beer ven biển cho đến những giây phút giải trí với quán bar trên bãi biển Teatro Club.

Sorrento nhộn nhịp du khách dịp Trung thu. Ảnh: Sun Group

Cùng với khung cảnh thiên nhiên của vùng biển nhiệt đới trong mùa đẹp nhất năm, chương trình ưu đãi giá vé của Kiss The Stars và không khí nhộn nhịp của thị trấn Hoàng Hôn hứa hẹn đem đến cho du khách thêm một lý do để trở lại với Phú Quốc.

