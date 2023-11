Vé xem Maroon 5 ở Phú Quốc cao nhất 10 triệu đồng

Giá vé show Maroon 5 tại sân khấu 8Wonder Winter Festival, Phú Quốc United Center vào tháng 12 dao động từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ngày 31/10, fanpage chính thức của Maroon 5 thông báo: "Lần đầu đến Việt Nam. Chúng tôi rất mong gặp các bạn tại Phú Quốc ngày 16/12".

Cùng ngày, đại diện đơn vị tổ chức show - VinWonders - xác nhận sân khấu chính của 8Wonder tọa lạc tại Quảng trường biển, thuộc tổ hợp Grand World, Bãi Dài - nằm trong top bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Ban tổ chức cũng công bố giá vé, sơ đồ chỗ ngồi 6 khu vực, tương ứng 6 loại vé.

Sơ đồ và giá từng khu vực chỗ ngồi. Xem chi tiết cách thức đặt vé tại website 8thwonder.vn, VinWonders.com, Vinpearl.com và app VinID. Ảnh: VinWonders

Cụ thể, bốn hạng vé phổ thông dành cho khu khán đài đứng, bao quanh sân khấu chính, được tặng kèm suất tham quan Bảo tàng Gấu tại Grand World gồm: GA7 - GA8 (1 triệu đồng), GA5 - GA6 (1,5 triệu đồng), GA3 - GA4 (2 triệu đồng), GA1 - GA2 (3 triệu đồng).

Khu vé ngồi VIP A, VIP B giá 6 triệu đồng, kèm loạt ưu đãi: Một đồ uống, một đồ ăn nhẹ, một set quà độc quyền của 8Wonder Winter Festival, combo tham quan Vinpearl Safari Phú Quốc và Bảo tàng Gấu trong ngày 16/12.

Vé ngồi SVIP có giá cao nhất - 10 triệu đồng một người, bố trí ngay khán đài trung tâm, đảm bảo sự riêng tư. Khán giả nhận nhiều ưu đãi như: thưởng thức đồ uống (champagne, bia, nước ngọt), đồ ăn nhẹ không giới hạn, set quà tặng độc quyền, vui chơi miễn phí tại VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Bảo tàng Gấu trong ngày 16/12.

Sáu thành viên Maroon 5 là khách mời đặc biệt của lễ hội mùa đông ở Phú Quốc. Ảnh: Fanpage Maroon 5

Hoạt động mở bán vé sớm (early bird) diễn ra lúc 20h ngày 2/11, trên các nền tảng trực tuyến thuộc VinWonders, Vinpearl hoặc app VinID. Hạng vé đứng phổ thông, VIP lẫn SVIP ưu đãi 10% so với giá gốc, giới hạn số lượng.

Bên cạnh đó, khán giả sở hữu vé show Maroon 5 còn hưởng khuyến mãi cộng gộp: Mã ưu đãi tới 25% khi đặt phòng Vinpearl ngày 14-19/12; giảm 50% vé vui chơi VinWonders Phú Quốc. Thành viên Pearl Club tiếp tục nhận các đặc quyền: giảm thêm 5% trên tổng giá trị booking, ưu đãi tới 33% dịch vụ spa, ẩm thực và golf trong thời gian lưu trú.

"8Wonder Winter Festival" nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, giải trí quy mô Wake Up Festival 2023, khởi động ngày 30/10, sau đó bùng nổ xuyên suốt 30 ngày đêm - từ 9/12 đến 7/1/2024. Ngoài các sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Vpop, khán giả có thể hòa mình vào nhiều hoạt động như: Đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực, hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới hay diễu hành Wake up Santa.

Trước Marron 5, hồi tháng 7, VinWonders từng tổ chức nhạc hội 8Wonder tại Nha Trang, với sự góp mặt của Charlie Puth - ca sĩ Mỹ gắn với biệt danh "Hoàng tử tình ca", "ngôi sao tỷ lượt xem trên YouTube".

'Sugar' - Maroon 5 "Sugar" - ca khúc được nhiều fan Maroon 5 yêu thích. Video: YouTube Maroon 5

Maroon 5 là ban nhạc pop rock nổi tiếng của Mỹ, hiện có sáu thành viên gồm Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton và Sam Farrar. Ra mắt từ năm 2002, nhóm gặt hái nhiều thành công về thương mại nhờ loạt hit như Animals, This Love, Payphone, Move Like Jagger. Năm 2018, Girls Like You (hát cùng Cardi B) lập kỷ lục khi trụ 33 tuần ở top 10 bảng xếp hạng Billboard, là một trong những ca khúc bán chạy nhất năm.

Nhóm từng thắng ba giải Grammy, trong đó có Nghệ sĩ mới xuất sắc. Tháng 1/2020, tạp chí Billboard xếp Maroon 5 thứ chín trong danh sách Nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2010.

Thi Quân