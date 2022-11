Vé trận Việt Nam - Dortmund bán trực tuyến trên VNPAY

Vé trận giao hữu giữa Việt Nam và Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình ngày 30/11 được VNPAY phân phối trực tuyến với ưu đãi 28%.

Trận giao hữu được người hâm mộ chờ đón mở bán vé trên ví điện tử VNPAY từ 21/11 đến 25/11 với ưu đãi giảm 28% giá vé khi nhập mã "DTQGVN". Trận đấu có ba mức giá vé bao gồm 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,6 triệu đồng. Mỗi khách hàng của ví VNPAY được mua tối đa 10 vé mỗi lần giao dịch.

Người hâm mộ cũng có thể mua vé trực tiếp tại các điểm bán bao gồm Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cổng số 4 sân vận động Hàng Đẫy và thanh toán qua hình thức quét mã VNPAY-QR, sau đó nhập mã "DTQGVN" để được giảm 28%, tối đa hai triệu đồng. Mỗi người được sử dụng mã này một lần từ 22/11 đến 30/11. "Chúng tôi hy vọng những ưu đãi này giúp người hâm mộ có những trải nghiệm đặt vé hiện đại, an toàn, tiết kiệm và tận hưởng trận đấu hấp dẫn nhất", ông Trần Đình Thành - đại diện đơn vị chia sẻ.

Người hâm mộ mua vé trận Việt Nam - Dortmund trên ví điện tử. Ảnh: VNPAY

Trận đấu với Borussia Dortmund là bài kiểm tra quan trọng của tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2022. Đây cũng một trong những trận giao hữu cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, đội tuyển tập trung vào ngày 23/11, có một tuần tập luyện tại Hà Nội trước khi đọ sức với Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund cũng công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự tour du đấu châu Á, trong đó có trận giao hữu với tuyển Việt Nam. Dù đa số các ngôi sao của đội bóng nước Đức phải làm nhiệm vụ quốc gia ở World Cup 2022, nhưng CLB này vẫn mang sang Việt Nam một số cầu thủ chất lượng như Marco Reus, Emre Can, Mats Hummels, Donyell Males... Trong số các gương mặt nổi bật trên, Marco Reus, Mats Hummels và Emre Can có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Đức nhưng sau đó không được HLV Hansi Flick triệu tập tham dự World Cup 2022 vì lý do chấn thương. Trong khi đó, Donyell Malen cũng không được HLV Louis Van Gaal gọi lên tuyển Hà Lan.

Các cầu thủ Việt Nam trong buổi ra mắt nhà tài trợ. Ảnh: VNPAY

Kênh bán vé bóng đá online trên ví điện tử VNPAY được phát triển nhằm phục vụ người hâm mộ mua vé một cách dễ dàng, giảm tình trạng xếp hàng chờ đợi tại sân. Đây cũng được xem như dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kênh bán vé công nghệ cao mà VNPAY đang nỗ lực hợp tác cùng các câu lạc bộ bóng đá, Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với giao diện thân thiện, khoa học người dùng chỉ cần vài phút, truy cập ứng dụng, chọn tính năng Thể thao - Giải trí, để đặt mua vé. Tiện ích cho phép người hâm mộ có thể dễ dàng mua tại nhà, lựa chọn chỗ ngồi mong muốn, hoàn tất thanh toán ngay trên ứng dụng.

Khi mua vé thành công qua tính năng đặt vé bóng đá. ví điện tử này tặng cho khách hàng một mã ưu đãi taxi trị giá 100.000 đồng. Khách hàng sử dụng ví VNPAY chọn tính năng "Gọi taxi", lựa chọn điểm đi, điểm đến và chọn mã khuyến mại để được giảm 80% tối đa 100.000 đồng.

Hoài Phương