Vệ tinh tỷ USD va chạm với hạt vũ trụ

SpainSat NG-2, vệ tinh liên lạc quân sự Tây Ban Nha, va chạm với hạt vũ trụ khi đang tiến vào vị trí chỉ định trên quỹ đạo địa tĩnh.

Indra Group, cổ đông chính của Hisdesat - công ty sở hữu và vận hành vệ tinh SpainSat NG-2 cho Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, thông báo vệ tinh gặp sự cố ở độ cao khoảng 50.000 km, cao hơn quỹ đạo địa tĩnh, vốn nằm cách bề mặt Trái Đất 35.786 km.

Theo SpaceNews, độ cao này cho thấy SpainSat NG-2 không va chạm với những mảnh vỡ trên quỹ đạo. Thay vào đó, nó nhiều khả năng bị vi thiên thạch đâm trúng. Một khả năng khác là "hạt vũ trụ" (hay còn gọi là tia vũ trụ - là những hạt hạ nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử có năng lượng cực cao, di chuyển trong không gian với vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng, đến từ ngoài Hệ Mặt Trời, bao gồm proton, neutron, electron, neutrino), trong thông báo của Indra Group ám chỉ sự tương tác với các hạt tích điện liên quan đến thời tiết không gian. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng ghi nhận hoạt động ở mức từ nhẹ đến trung bình của chúng trong những ngày qua.

Minh họa cặp vệ tinh SpainSat NG bay ngoài không gian. Ảnh: Airbus

SpainSat NG-2 phóng lên không gian bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral ở Florida ngày 23/10/2025. Sau khi phóng, vệ tinh nặng 6.100 kg này từ từ di chuyển đến vị trí chỉ định, nhưng các chuyên gia hiện chưa rõ tình trạng của nó sau vụ va chạm.

SpainSat NG-2 là một trong hai vệ tinh mà Hisdesat phóng vào năm ngoái nhằm cung cấp thông tin liên lạc an toàn cho Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha và các nước đồng minh. SpainSat NG 1 phóng vào tháng 1/2025 bằng một tên lửa Falcon 9 khác và vẫn đang hoạt động bình thường. Cặp vệ tinh do Airbus chế tạo, có tổng trị giá 2,3 tỷ USD.

Theo Indra Group, Hisdesat đã triển khai kế hoạch dự phòng nhằm bảo đảm Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha và các khách hàng khác không bị ảnh hưởng bởi sự cố liên quan đến SpainSat NG 2. "Đội kỹ thuật đang phân tích dữ liệu sẵn có để xác định mức độ thiệt hại. Nếu cần thiết, vệ tinh SpainSat NG-2 sẽ được thay thế càng sớm càng tốt", Indra Group cho biết.

Tuy nhiên, SpaceNews nhận định, việc thay thế một vệ tinh liên lạc địa tĩnh cỡ lớn, đặc biệt là vệ tinh mang theo thiết bị liên lạc chuyên dụng, có thể mất vài năm.

Thu Thảo (Theo Space, Space News)