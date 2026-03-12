Vệ tinh NASA nặng 600 kg rơi xuống Trái Đất

Lực lượng Vũ trụ Mỹ xác nhận vệ tinh Van Allen Probe A rơi trở lại khí quyển lúc 17h37 ngày 11/3 (giờ Hà Nội) ở phía đông Thái Bình Dương.

Thời điểm vệ tinh Van Allen Probe A rơi trùng khớp với dự đoán. Theo người phát ngôn của NASA, phần lớn vệ tinh sẽ cháy rụi khi lao qua khí quyển, nhưng một số bộ phận vẫn có thể "sống sót".

NASA trước đó thông báo, khả năng Van Allen A gây thương tích cho con người khi rơi chỉ là 1/4.200. Rủi ro này thấp như vậy một phần do nước bao phủ khoảng 70% bề mặt Trái Đất. Vì vậy, bất cứ bộ phận nào còn tồn tại sau quá trình tái nhập khí quyển rất có thể sẽ rơi xuống biển thay vì trong thành phố.

Van Allen Probe A nặng khoảng 600 kg, phóng lên không gian vào tháng 8/2012 cùng vệ tinh song sinh Van Allen Probe B nhằm nghiên cứu vành đai bức xạ xung quanh Trái Đất. Chúng hoạt động trên quỹ đạo hình elip với điểm xa nhất cách Trái Đất 30.415 km và gần nhất cách 618 km. Nhiệm vụ ban đầu dự kiến chỉ kéo dài hai năm, nhưng bộ đôi vệ tinh đã tiếp tục hoạt động đến năm 2019, thu thập dữ liệu mà giới khoa học đến nay vẫn phân tích.

NASA cho biết, nhờ xem xét dữ liệu lưu trữ từ nhiệm vụ, các nhà khoa học hiểu hơn về vành đai bức xạ, vốn rất quan trọng trong việc dự đoán tác động của hoạt động Mặt Trời đến vệ tinh, phi hành gia, thậm chí cả những hệ thống liên lạc, định vị và lưới điện trên Trái Đất. "Bằng cách quan sát vành đai bức xạ, bộ đôi vệ tinh Van Allen đã góp phần cải thiện dự báo về các hiện tượng thời tiết không gian và hậu quả tiềm tàng của chúng", NASA viết trong thông báo tuần này.

Minh họa bộ đôi vệ tinh Van Allen trên quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: JHU/APL/NASA

Ban đầu, giới chuyên gia dự đoán bộ đôi vệ tinh sẽ ở lại trên không gian đến năm 2034. Nhưng vài năm qua, Mặt Trời hoạt động mạnh bất thường khiến khí quyển Trái Đất giãn nở và lực cản ma sát tác động lên các vệ tinh tăng lên. Điều này cũng có thể rút ngắn thời gian bay trên không gian của Van Allen Probe B, nhưng không nhiều như vệ tinh song sinh của nó. Theo NASA, Van Allen Probe B dự kiến không rơi trở lại khí quyển trước năm 2030.

Thu Thảo (Theo Space, Science Alert)