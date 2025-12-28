Vẻ thanh lịch của Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm

Tử Lâm là người Trung Quốc đầu tiên đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới. Sau khi đăng quang, người đẹp hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, từng đóng Ngạnh hán 2, Bạn gái hồi xuân của tôi. Tử Lâm kết hôn với doanh nhân Nhiếp Lỗi năm 2013, sinh hai con gái.