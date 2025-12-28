Vẻ thanh lịch của Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm

Theo Elle, Trương Tử Lâm, 41 tuổi, không hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, chỉ thi thoảng tham gia sự kiện thời trang, từ thiện, chụp hình quảng cáo. Mỗi lần xuất hiện, cô lưu dấu ấn bởi phong thái nền nã.
Theo Elle, Trương Tử Lâm, 41 tuổi, không hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, chỉ thi thoảng tham gia sự kiện thời trang, từ thiện, chụp hình quảng cáo. Mỗi lần xuất hiện, cô lưu dấu ấn bởi phong thái nền nã.
Trương Tử Lâm đăng quang Hoa hậu Thế giới 2007. Video: MW
Trương Tử Lâm yêu thích trang phục lệch vai, tôn vóc dáng.
Phần lớn sự kiện gần đây, cô đều chọn váy trắng kết hợp blazer, áo khoác dài, tạo phong cách công sở gọn gàng.
Trang Sina nhận xét Trương Tử Lâm có nét hồn hậu khi cười.
Người đẹp diện thiết kế vải tweed dự Tuần thời trang Thượng Hải 2024.
Trương Tử Lâm hiếm khi đeo nữ trang cầu kỳ, thường chọn bông tai kiểu dáng nhỏ nhắn.
Người đẹp hiện quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm, quần áo.
Mẫu đầm ren được cô kết hợp blazer đồng điệu màu sắc.
Trương Tử Lâm đam mê thể thao, từng là vận động viên điền kinh. Cô giữ dáng bằng cách leo núi, bơi, tập gym.
Tử Lâm là người Trung Quốc đầu tiên đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới. Sau khi đăng quang, người đẹp hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, từng đóng Ngạnh hán 2, Bạn gái hồi xuân của tôi. Tử Lâm kết hôn với doanh nhân Nhiếp Lỗi năm 2013, sinh hai con gái.
Từ khi kết hôn, Trương Tử Lâm ngừng đóng phim, dành thời gian chăm sóc, bầu bạn với con.
