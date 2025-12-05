Vẻ thanh lịch của Cao Viên Viên

Theo Ifeng, Viên Viên, 46 tuổi, là "nữ thần khí chất" trong làng giải trí, cách phối trang phục của cô được phụ nữ trung niên, đặc biệt là giới văn phòng, yêu thích, học hỏi.
Người đẹp xuống phố cuối thu với mẫu áo gió cổ điển kết hợp sandals đồng điệu màu trang phục.
Cao Viên Viên hiếm khi phối đồ phức tạp, thường chọn bảng màu đơn giản, đường cắt gọn gàng.
Viên Viên tôn vóc dáng tại lễ trao giải hôm 2/12.
Người đẹp cho biết thường tiết chế trang phục tối đa ba màu, chủ yếu là đơn sắc. Cô kết hợp kính râm, trang sức để tránh sự đơn điệu.
Cao Viên Viên hiện là đại sứ của một số thương hiệu trang sức, thời trang trong và ngoài Trung Quốc.
Trang Bella nhận xét nhờ chọn phụ kiện tinh tế, Cao Viên Viên toát vẻ sang trọng, thanh thoát.
Viên Viên đóng Chu Chỉ Nhược ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Video: Bilibili
Street style của cô hướng tới sự thoải mái, cổ điển.
Cao Viên Viên phối trang phục vintage dạo phố.
Trang Fashion Sohu nhận xét Cao Viên Viên không phải mẫu minh tinh đẹp lộng lẫy nhưng có khí chất hiếm có trong làng phim, nét đẹp tao nhã như hoa lan. Cô tạo dựng được vị trí ở showbiz một phần nhờ ngoại hình, gu thời trang thanh lịch.
Sau khi sinh con gái với tài tử Triệu Hựu Đình năm 2019, Cao Viên Viên bị một số khán giả chê già, xuống sắc. Trên QQ, cô không phủ nhận điều này: "Tôi chăm sóc da kỹ nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn già đi. Tôi hiểu hơn người khác ngoại hình mình thay đổi như thế nào. Không thể ngăn cản được sự thay đổi nên tôi chấp nhận điều đó".
Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 1996, nổi tiếng với các phim Đơn thân nam nữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003, Mình kết hôn nhé, Trọn đời trọn kiếp.
Như Anh
Ảnh: Sina, Elle, Edition