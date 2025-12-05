Vẻ thanh lịch của Cao Viên Viên

Sau khi sinh con gái với tài tử Triệu Hựu Đình năm 2019, Cao Viên Viên bị một số khán giả chê già, xuống sắc. Trên QQ, cô không phủ nhận điều này: "Tôi chăm sóc da kỹ nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn già đi. Tôi hiểu hơn người khác ngoại hình mình thay đổi như thế nào. Không thể ngăn cản được sự thay đổi nên tôi chấp nhận điều đó".