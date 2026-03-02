Vé số khách bỏ lại trúng 12,8 triệu USD, nhân viên Circle K mua rồi bị kiện

MỹVé số đã in nhưng khách bỏ lại, nhân viên sau đó biết rằng nó trúng độc đắc 12,8 triệu USD đã nhanh trí mua lại, song đang bị công ty kiện đòi trả lại.

Vụ kiện vừa được đệ trình lên Tòa án quận Maricopa, bang Arizona. Nguyên đơn là Chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K- nơi bán vé số, và bị đơn là Robert Gawlitza, nhân viên cửa hàng của họ ở chi nhánh Scottsdale, bang Arizona.

Đơn kiện thể hiện, ngày 24/11/2025 khi Robert đang trong ca làm việc, một khách hàng tới mua Xổ số Arizona, sẽ được quay vào tối hôm đó. Nhân viên đã in 85 USD tiền vé, song vị khách chỉ có 60 USD nên lấy số lượng tương ứng rồi rời đi, bỏ lại các tấm vé số còn lại tại cửa hàng.

Những tấm vé nằm nguyên trong cửa hàng, không hề được đụng đến, cho đến sáng hôm sau.

Tấm vé bị bỏ lại, trúng giải độc đắc đã trở thành trung tâm vụ kiện. Ảnh: NYPost

Đêm đó, Xổ số Arizona công bố các số trúng thưởng. Một trong những vé còn lại chưa có người nhận đã trùng khớp với cả sáu số, trị giá 12,8 triệu USD. Theo Xổ số Arizona, đây là giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử chương trình và là giải độc đắc lớn nhất từng được trao ở Arizona kể từ năm 2019.

Sáng hôm sau, Robert đến ca làm việc và được biết một vé trúng thưởng đã được in tại cửa hàng, theo tài liệu tòa án. Anh tìm thấy những vé còn lại và biết rằng, một trong số vé bị bỏ lại là vé trúng giải độc đắc.

Theo đơn kiện, Robert ngay lập tức chấm công ra về, cởi bỏ đồng phục Circle K và mua lại toàn bộ số vé, trong đó có vé trúng thưởng, từ nhân viên thay ca, với giá 10 USD. Anh ta đã ký tên vào mặt sau của vé.

Ban quản lý Circle K đã biết chuyện và chỉ đạo giữ vé tại trụ sở chính của công ty, nơi vé vẫn đang được lưu giữ.

Theo cáo buộc, Robert biết cửa hàng của mình đã bán vé trúng giải độc đắc và đã xem xét kỹ các vé bị bỏ lại trước khi tìm thấy vé đúng. Các số trúng thưởng là 3, 13, 14, 15, 19, 26.

Trong đơn kiện, Circle K đã viện dẫn Bộ luật Hành chính Arizona quy định rằng các nhà bán lẻ có quyền sở hữu đối với vé số mà khách hàng từ chối thanh toán và vé không được bán. Cửa hàng không trực tiếp nhận quyền sở hữu mà đề nghị tòa án phân xử các yêu sách tranh chấp.

"Đây là một trường hợp đặc biệt, và chúng tôi không biết về bất kỳ vụ kiện nào trước đây thuộc loại này", một phát ngôn viên của xổ số Arizona nói về vụ kiện.

Người trúng giải có thời hạn 180 ngày sau ngày quay số, tức đến ngày 23/5/2026, để nhận giải thưởng.

Theo Xổ số Arizona, các nhà bán lẻ ở Arizona được hưởng hoa hồng 6,5% trên doanh thu bán vé số tại cửa hàng của họ.

Hải Thư (Theo 12 News, Demotivateur)