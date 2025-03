Vệ sinh mũi giúp phòng cúm ra sao?

Vệ sinh mũi hàng ngày giúp làm sạch mũi và giảm nguy cơ xâm nhập của virus, phòng các bệnh hô hấp.

TS.BS Lý Xuân Quang, Chủ nhiệm bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TP HCM, cho biết cúm mùa là bệnh truyền nhiễm thường gặp quanh năm, đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Bên cạnh đó, virus cúm thay đổi hàng năm, miễn dịch từ vaccine suy giảm sau dịch Covid-19, tỷ lệ chủng ngừa thấp, yếu tố môi trường... tạo điều kiện cho bệnh cúm bùng phát mạnh.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng trăm nghìn ca cúm, trong đó nhiều ca biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, đã ghi nhận ca tử vong. Đối tượng nguy cơ cao bao gồm trẻ nhỏ, người già và có bệnh nền.

Vệ sinh mũi giúp dự phòng bệnh và giảm triệu chứng khi bị ốm. Ảnh: Sterimar

Triệu chứng bệnh cúm gồm sốt cao, ớn lạnh, ho, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau nhức cơ thể và mệt mỏi. Một số yếu tố làm cho bệnh cúm trở nặng hơn bao gồm:

Thời tiết lạnh và khô: làm suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho virus phát triển.

Ô nhiễm không khí: làm kích ứng niêm mạc mũi, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng.

Chưa có thói quen phòng bệnh: không đeo khẩu trang, không rửa tay thường xuyên, và không có thói quen vệ sinh mũi mỗi ngày.

Để phòng ngừa cúm, tiến sĩ Quang khuyến cáo gia đình đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Việc này sẽ giúp ngăn ngừa mầm bệnh lây nhiễm vào cơ thể. Mọi người nên tiêm ngừa cúm, dinh dưỡng lành mạnh và đủ dưỡng chất để nâng cao sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, người dân duy trì thói quen vệ sinh mũi hàng ngày.

Theo tiến sĩ Quang, việc vệ sinh mũi bằng nước biển phun sương vô trùng chứa các nguyên tố vi lượng thiết yếu cho sức khỏe mũi xoang giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, phòng các bệnh hô hấp trên, được khoa học chứng minh giúp hỗ trợ cơ thể trong phòng bệnh, giảm bệnh lý hô hấp.

Ví dụ mangan giúp làm giảm sự phóng thích của Histamin, từ đó làm ngăn chặn các phản ứng của viêm mũi dị ứng như hắt hơi, ngứa mũi... Đồng có vai trò làm tăng hệ miễn dịch cơ thể qua các tác động trực tiếp ở mức độ tế bào, tham gia cấu tạo nhiều loại enzyme có liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp và miễn dịch cơ thể. Từ đó, đồng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại nhiễm khuẩn.

Một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí, chuyên trang y học như Medical Hypotheses, The New England Journal of Medicine, Rhinology Online... cho thấy tiềm năng của nguyên tố đồng trong hỗ trợ diệt virus như SARS-CoV-2, kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch của hệ hô hấp.

Trường hợp mắc cúm, tiến sĩ Quang gợi ý nên nghỉ ngơi và giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước để làm loãng dịch nhầy, giảm nghẹt mũi. Bên cạnh đó, người dân bổ sung vitamin C, kẽm nhằm tăng đề kháng, dùng thuốc hạ sốt và giảm đau theo chỉ định.

Để giảm nghẹt mũi nhanh, dung dịch xịt mũi ưu trương tăng cường thêm đồng và mangan có thể hữu ích. Đồng thời sau khi hết các triệu chứng, thói quen vệ sinh mũi bằng sản phẩm nước biển phun sương hằng ngày sẽ giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, bảo vệ niêm mạc mũi, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ quá trình hồi phục khi bị cúm.

Xịt mũi cá heo Sterimar, hỗ trợ vệ sinh mũi khi nhiễm cúm, hỗ trợ phòng bệnh hàng ngày. Ảnh: Sterimar

Văn Hà