Vệ sinh bàn phím đúng cách​

Thực hiện vệ sinh bàn phím thường xuyên và đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ bàn phím mà còn bảo vệ sức khỏe cho người dùng.

Bàn phím là nơi dễ bám bụi bẩn và vi khuẩn do đặc thù thiết kế của các rãnh phím. Bàn phím bẩn không những dẫn đến làm việc kém hiệu quả do bị kẹt phím, liệt phím, phím bấm không nhạy mà còn gây những tác hại về sức khỏe vì là nơi chứa vi khuẩn, nấm gây bệnh. Do đó vệ sinh bàn phím thường xuyên là việc làm cần thiết cho sức khỏe và hiệu suất làm việc của người dùng. Dưới đây là những bước vệ sinh bàn phím.

Người dùng nên vệ sinh bàn phím thường xuyên để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả hoạt động của bàn phím. Ảnh: Logitech.

Chuẩn bị trước khi vệ sinh

Để hạn chế hư hỏng vi mạch trong bàn phím hoặc tình trạng loạn phím, nhảy phím, trước khi vệ sinh, cần tháo các dây USB bàn phím đang kết nối với máy tính. Với bàn phím kết nối Bluetooth, đừng quên tắt nguồn bàn phím.

Lật úp bàn phím và lắc nhẹ

Cách đơn giản và nhanh nhất để làm sạch bàn phím là lật úp bàn phím và lắc nhẹ để bụi rơi ra ngoài. Đây là cách vệ sinh hiệu quả với một số bàn phím được thiết kế để dễ vệ sinh như mẫu Logitech K380, K375s Multi-Device hay dòng bàn phím chống nước độc đáo thuộc combo MK235. Tuy nhiên cần lưu ý không lắc quá mạnh hoặc vỗ đập, có thể gây hư hại bàn phím.

Bàn phím chống nước độc đáo thuộc combo MK235. Ảnh: Logitech.

Dùng tăm bông và khăn sợi vi tổng hợp

Người dùng có thể dùng tăm bông để làm sạch các khe giữa hai phím. Một mẹo để thực hiện thao tác này là hãy nhẹ nhàng nhấn một phím xuống để tạo khe hở giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Sử dụng khăn sợi vi tổng hợp (microfiber) cũng là một cách vệ sinh bàn phím hiệu quả. Microfiber là sợi vải có đường kính rất nhỏ, tương đương 1/5 đường kính sợi tóc. Do đó sợi microfiber có khả năng thấm hút nước và nhặt bụi bẩn khỏi về mặt vật chất hiệu quả. Khăn microfiber thường dùng để lau tròng kính. Có thể tìm mua khăn này tại các hiệu kính hoặc cửa hàng bán dụng cụ vệ sinh bàn phím.

Lưu ý khi vệ sinh bàn phím bằng khăn, không nên dùng thêm chất tẩy rửa hay cồn vì những chất này có thể làm tổn hại đến lớp phủ khiến chữ trên nút bàn phím dễ bay màu.

Dùng bộ dụng cụ làm sạch chuyên nghiệp

Trên thị trường hiện nay có nhiều nơi bán bộ dụng cụ làm sạch bàn phím chuyên nghiệp với mức giá tốt. Thông thường bộ dụng vụ vệ sinh sẽ gồm bóng hơi để thổi bụi dưới bàn phím, chổi quét bụi và khăn microfiber, giúp tạo tính tiện lợi và lâu dài khi muốn vệ sinh bàn phím đúng cách.

Bộ dụng cụ chuyên nghiệp giúp vệ sinh bàn phím hiệu quả hơn. Ảnh: Logitech.

Ngoài ra, máy hút bụi và bình xịt khí nén cho bàn phím cũng là hai dụng cụ vệ sinh hiệu quả. Máy hút bụi được thiết kế chuyên dụng giúp hút bay bụi bẩn mà không làm ảnh hưởng đến khớp nối phím. Bình xịt khí nén có tác dụng tương tự bóng hơi, thích hợp dùng vệ sinh những linh kiện điện tử khó làm sạch bằng khăn. Khi dùng hai dụng cụ này, nên để bàn phím nghiêng góc 75 độ để bụi bẩn rơi ra ngoài nhanh hơn.

Trên đây là những hướng dẫn giúp vệ sinh bàn phím hiệu quả. Thực hiện vệ sinh bàn phím thường xuyên và đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ bàn phím mà còn bảo vệ sức khỏe cho người dùng.

Vũ Khánh