Vệ sĩ của Messi chê công tác an ninh các SVĐ

Yassine Cheuko chỉ trích đội ngũ an ninh nhiều SVĐ không tập trung làm việc, dẫn đến nhiều vụ CĐV lao vào sân tiếp cận Lionel Messi.

"Nhiệm vụ của tôi không phải là bắt giữ CĐV chạy vào sân", Cheuko viết trong bài đăng trên Instagram hôm 10/2. "Đó là trách nhiệm của đội ngũ an ninh sân vận động. Nhưng hãy thành thật mà nói: hầu hết trong số họ, và tôi nhấn mạnh là hầu hết, không phải tất cả, đều không tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ. Thay vì đảm bảo an ninh, họ bận rộn hơn với việc xem trận đấu hoặc chụp ảnh, quay video. Vì họ không để ý, nên tôi chủ động đưa ra quyết định vào cuộc và xử lý tình huống khi có CĐV chạy vào sân".

Cheuko bị trượt ngã trong nỗ lực ngăn CĐV tiếp cận Lionel Messi trong trận Inter Miami thắng Sporting San Miguelito 3-1 tại Panama ngày 2/2. Ảnh: AFP

Cheuko kêu gọi đội ngũ an ninh của các sân vận động, nơi có Messi thi đấu, phải cảnh giác, và luôn sẵn sàng hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết. "Hãy làm công việc mà các bạn được trả tiền để làm", ông viết tiếp. "Sự an toàn của sân vận động, các cầu thủ và người hâm mộ phụ thuộc vào các bạn. Nếu các bạn không làm phần việc của mình, thật khó để tôi có thể tự mình giải quyết".

Cheuko cũng bày tỏ "lòng biết ơn chân thành" đến các đội ngũ an ninh sân vận động ở Honduras và Peru vì sự chuyên nghiệp và hỗ trợ của họ. Inter Miami vừa du đấu tiền mùa giải ở hai quốc gia này, khi thắng Olimpia 5-0 tại Honduras và hòa Universitario 0-0, rồi thắng luân lưu tại Peru.

Xen giữa hai trận này, Inter Miami đá giao hữu với Sporting San Miguelito trên sân Rommel Fernandez, Panama. Trận đấu này chứng kiến sự cố một CĐV chạy vào sân nhằm tiếp cận Messi. Trong nỗ lực ngăn CĐV quá khích, Cheuko bị đốn ngã.

"Tôi sẵn sàng chạy khắp sân bằng giày thể thao", vệ sĩ của Messi viết tiếp. "Để ngã sấp mặt trước hàng ngàn người. Để bị vật lộn, xô đẩy, làm nhục nếu cần thiết. Không có gì trong số đó quan trọng với tôi. Hình ảnh bên ngoài với tôi không quan trọng, mà là nhiệm vụ và công việc. Và nếu một ngày nào đó tôi phải hy sinh mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ làm điều đó không chút do dự".

Vệ sĩ của Messi bị CĐV đốn ngã Khoảnh khắc vệ sĩ của Messi bị CĐV đốn ngã.

Cheuko là cựu Đặc nhiệm Hải quân, có kinh nghiệm thực chiến ở Iraq, Afghanistan, giỏi taekwondo, quyền Anh và từng tham gia một số trận đấu MMA.

Đồng chủ sở hữu Inter Miami David Beckham chọn Chueko làm vệ sĩ riêng cho Messi vì nghiệp vụ chuyên môn cao trong bối cảnh ngày càng có nhiều CĐV quá khích chạy vào sân vài năm qua. Nhiệm vụ của anh trong trận là ngăn các VĐV quá khích có ý định tiếp cận Messi hoặc bắt những chiếc áo đấu mà người hâm mộ trên khán đài ném về phía chủ nhân của tám Quả Bóng Vàng.

Chueko được cho nhận lương 3 triệu USD mỗi năm, nhưng anh phủ nhận thông tin này. "Tôi không phải là người nổi tiếng và không có cái tôi. Tôi không có thu nhập 3 triệu USD như đồn đoán", Chueko nhấn mạnh. "Tôi chỉ đơn giản là người làm công, giống hàng triệu người khác, đang nỗ lực hết mình mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ bằng sự cống hiến và danh dự. Vai trò của tôi là đảm bảo sự an toàn cho những người tôi làm việc cùng và không gây hại cho người hâm mộ. Và vì điều đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết".

Cựu đặc nhiệm hải quân theo sát khi Messi ký tặng người hâm mộ bên ngoài sân DRV PNK, trước khi Inter Miami đấu Orlando City ở vòng 1/16 Leagues Cup ngày 2/8/2023. Ảnh: AFP

Inter Miami toàn thắng bốn trận giao hữu trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ hòa America 2-2, Universitario 0-0 nhưng đều thắng trên loạt luân lưu, và đánh bại Sporting San Miguelito 3-1, Olimpia 5-0. Messi ra sân cả bốn trận, góp hai bàn và ba kiến tạo.

Inter Miami còn một trận giao hữu gặp Orlando City trên sân Raymond James, Tampa, Florida ngày 15/2. Đoàn quân dưới trướng Javier Mascherano sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận gặp Sporting Kansas City ở lượt đi vòng một Cup Vô địch các CLB Concacaf ngày 19/2.

Hồng Duy