Vé show nhạc của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn ưu đãi sâu

Người hâm mộ khi mua combo vé show nhạc trực tuyến "In the Mirror" có sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn qua Shop VnExpress sẽ được ưu đãi tới 20%.

Sau gần 2 tuần mở cổng bán vé, số đầu tiên của show "In the Mirror" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Chương trình liveshow sẽ phát trên nền tảng trực tuyến dành riêng cho người mua vé, diễn ra vào tối 26/12 với các phần trình diễn, trò chuyện của ca sĩ Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Tùng Dương sẽ hoán đổi ca khúc với Bùi Anh Tuấn trong show âm nhạc trực tuyến "In the Mirror" của VnExpress.

Giá vé hiện tại để thưởng thức show "In the Mirror" là 499.000 đồng. Tuy nhiên người hâm mộ khi mua combo 3 vé sẽ được ưu đãi 15%, còn 1,14 triệu đồng trên Shop VnExpress. Đối với combo 6 vé và combo 10 vé ưu đãi sẽ nâng lên mức 20% với tổng trị giá lần lượt là 2,15 triệu đồng và 3,59 triệu đồng.

"In the Mirror" là chuỗi show nhạc trực tuyến đầu tiên do VnExpress tổ chức. Từ "Mirror" mang ý nghĩa như một tấm gương phản chiếu, vì vậy chương trình mang đến cho các nghệ sĩ không gian để thể hiện bản sắc âm nhạc, gặp gỡ các nghệ sĩ có những nét tương đồng nhất định nhưng lại khác thế hệ, cá tính, màu sắc âm nhạc, phong cách thời trang lẫn phong thái biểu diễn...

Số đầu tiên của chương trình có sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn sẽ mang đến cho người xem những phần trình diễn live ấn tượng của hai nghệ sĩ. Đồng thời, chứng kiến hai nghệ sĩ hoán đổi ca khúc cho nhau, soi chiếu vào nhau và làm mới ca khúc của người kia bằng phong cách, bản phối của mình.

Êkíp dàn dựng theo format show giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chuyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn). Sân khấu thiết kế mở với phong cách thực cảnh và liền cảnh.

