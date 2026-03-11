Về quê sống mong chồng bớt chơi game nhưng không thành

Tôi kiếm việc buôn bán vặt, chồng vẫn vô tư, không lo nghĩ, chơi game và lên mạng tới khuya.

Tôi có chồng và con trai rất đáng yêu. Trước đây, chồng cũng đi làm cho công ty, sau đó nghỉ việc ở nhà nhận công trình làm riêng. Anh chỉ làm năm đầu tiên là tốt. Đến năm thứ hai anh bắt đầu chơi game online, thường xuyên thức đến 2-3h sáng mới đi ngủ, có khi chơi cả đêm đến sáng thì lăn ra ngủ. Tôi đi làm chiều về lo cho con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhiều lúc stress nên nói anh, vợ chồng lại cãi nhau. Công việc của anh từ lúc đó cũng thưa dần.

Lương tôi không cao nên không trụ ở Sài Gòn lâu được, vì vậy quyết định về quê sinh sống, cũng hy vọng về đây anh sẽ lo làm ăn, không chơi game nữa. Thế nhưng về quê anh vẫn lo lắp mạng để chơi game như trước. Cuộc sống ở quê chật vật hơn vì tôi chưa xin được việc làm. Tôi kiếm việc buôn bán vặt, chồng vẫn vô tư, không lo nghĩ, chơi game và lên mạng tới khuya. Nhiều hôm con đi học 10h sáng về mà anh vẫn vô tư nằm ngủ, ai làm gì mặc kệ. Tôi bảo anh nên kiếm việc làm để lo cho con, anh bảo không thích, muốn ở nhà làm, trong khi anh thừa biết nghề của mình ở quê không có nhiều việc để làm.

Tôi có suy nghĩ đợi con học xong rồi hè này dắt con vào lại Sài Gòn kiếm việc làm, đồng thời cho cả hai thời gian suy nghĩ. Anh không lo làm ăn rồi càng ngày cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Tôi nên làm gì lúc này? Mong nhận được lời khuyên từ các bạn. Chân thành cảm ơn.

Thùy Linh