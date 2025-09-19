Về nước thời gian ngắn, chồng qua lại với 4 người phụ nữ có gia đình

Ngoài người yêu cũ, anh còn lên giường với ba cô bạn học thời phổ thông, 4 người này đều đang có chồng con.

Năm đó tôi để cho chồng và hai con về nước thăm gia đình, tôi không đi cùng. Chồng tôi có cơ hội gặp lại người yêu cũ (cô này đã có chồng con), họ có vài lần đi quá giới hạn trong thời gian ngắn anh ở Việt Nam. Chẳng những vậy mà chồng tôi còn hẹn hò và lên giường với 3 cô bạn học khác thời phổ thông, khi đó họ cũng đều có chồng con.

Khi trở về bên tôi, anh hối hận vì phản bội vợ con, thú nhận mọi chuyện, mong được tôi tha thứ. Tôi bình tĩnh lắng nghe tất cả, bắt anh kể rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Nghe xong tôi chỉ muốn chấm dứt luôn với người chồng tệ bạc này. Thế nhưng tôi nghĩ đến các con, hơn nữa cũng chưa muốn đánh mất gia đình này. Tôi suy nghĩ vài tuần rồi chấp nhận tha thứ cho anh.

Tôi nghĩ anh đã thật lòng hối cải, anh không muốn mất gia đình này nên mới thành thật khai báo. Tôi cũng có lỗi một phần vì đã không đi cùng anh và các con nên mới xảy ra chuyện như thế. Đàn ông khi đến một nơi mà môi trường nơi đó rất dễ khiến bản thân sa ngã, nhất là khi ấy không có vợ bên cạnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ thế tôi mới tha thứ cho chồng nhưng giờ sau gần một năm, tôi lại chưa thể quên được việc anh phản bội. Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ về việc chồng từng làm.

Quỳnh Phương