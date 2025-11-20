Vẻ nóng bỏng của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Sau buổi thi bán kết hôm 19/11, Ahtisa Manalo được chuyên trang sắc đẹp World Press dự đoán đoạt ngôi vị hoa hậu nhờ thần thái, thời trang, kỹ năng catwalk, thuyết trình thuyết phục.
Miss Universe diễn ra tại Thái Lan, chung kết vào sáng 21/11, cuộc thi năm nay thu hút 120 thí sinh thế giới.
Sau buổi thi bán kết hôm 19/11, Ahtisa Manalo được chuyên trang sắc đẹp World Press dự đoán đoạt ngôi vị hoa hậu nhờ thần thái, thời trang, kỹ năng catwalk, thuyết trình thuyết phục.
Miss Universe diễn ra tại Thái Lan, chung kết vào sáng 21/11, cuộc thi năm nay thu hút 120 thí sinh thế giới.
Ahtisa Manalo diễn trang phục dạ hội, áo tắm, trang phục dân tộc. Video: MU
Ahtisa Manalo 28 tuổi, cao 1,73 m.
Ahtisa Manalo 28 tuổi, cao 1,73 m.
Mẹ của Ahtisa Manalo mang dòng máu Philippines - Tây Ban Nha còn cha cô lai Philippines - Thụy Điển.
Mẹ của Ahtisa Manalo mang dòng máu Philippines - Tây Ban Nha còn cha cô lai Philippines - Thụy Điển.
Ahtisa Manalo đoạt danh hiệu Miss Universe Philippines hồi đầu tháng 5, trải qua sáu tháng rèn luyện kỹ năng để sang Thái Lan thi nhan sắc.
Ahtisa Manalo đoạt danh hiệu Miss Universe Philippines hồi đầu tháng 5, trải qua sáu tháng rèn luyện kỹ năng để sang Thái Lan thi nhan sắc.
Trên nhiều diễn đàn ở châu Á, hàng nghìn khán giả nhận xét vẻ đẹp của Ahtisa Manalo vừa trong sáng vừa quyến rũ.
Trên nhiều diễn đàn ở châu Á, hàng nghìn khán giả nhận xét vẻ đẹp của Ahtisa Manalo vừa trong sáng vừa quyến rũ.
Ahtisa Manalo tốt nghiệp đại học ngành kế toán, nói tiếng Anh lưu loát.
Ahtisa Manalo tốt nghiệp đại học ngành kế toán, nói tiếng Anh lưu loát.
Cô nhiều kinh nghiệm ở đấu trường nhan sắc, bắt đầu dự thi từ năm 2018, từng đoạt á hậu một tại Hoa hậu Quốc tế 2018, á hậu hai tại Miss Universe Philippines 2024. Năm ngoái, cô tới Việt Nam thi Miss Cosmo, vào top 10.
Cô nhiều kinh nghiệm ở đấu trường nhan sắc, bắt đầu dự thi từ năm 2018, từng đoạt á hậu một tại Hoa hậu Quốc tế 2018, á hậu hai tại Miss Universe Philippines 2024. Năm ngoái, cô tới Việt Nam thi Miss Cosmo, vào top 10.
Gương mặt Ahtisa Manalo khi theo lối trang điểm tự nhiên.
Gương mặt Ahtisa Manalo khi theo lối trang điểm tự nhiên.
Hiện Ahtisa Manalo là người mẫu, kinh doanh thương hiệu thời trang riêng.
Hiện Ahtisa Manalo là người mẫu, kinh doanh thương hiệu thời trang riêng.
Người đẹp thể hiện mẫu đầm công chúa.
Người đẹp thể hiện mẫu đầm công chúa.
Ahtisa Manalo dẫn đầu nhiều cuộc bình chọn thí sinh nổi bật của khán giả Miss Universe năm nay.
Từng có bốn người đẹp Philippines đoạt hoa hậu tại Miss Universe, vào các năm 1969, 1973, 2015 và 2018.
Ahtisa Manalo dẫn đầu nhiều cuộc bình chọn thí sinh nổi bật của khán giả Miss Universe năm nay.
Từng có bốn người đẹp Philippines đoạt hoa hậu tại Miss Universe, vào các năm 1969, 1973, 2015 và 2018.
Như Anh
Ảnh: MU