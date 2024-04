Về nhờ nhà ngoại cưu mang, chị gái vừa yêu sách lại lười biếng

Sau ba tháng chị ở cùng ba mẹ, giờ nhà tôi rối tung lên, em trai chán nản đòi thuê nhà ở riêng, mẹ buồn bực gầy hẳn một vòng.

Nhà tôi có ba chị em, chị tôi, tôi và em trai. Tôi đã lập gia đình và ở bên nhà chồng, ba mẹ ở cùng em trai, chị tôi cưới đã lâu, có hai cháu 16 tuổi và 12 tuổi. Đợt cuối năm, do anh rể ham mê cờ bạc dẫn đến bán nhà trả nợ, về nhà lại đánh đập vợ con do đòi tiền không có. Xót con, xót cháu và một phần chị tôi nhờ ba mẹ rước chị về để chị có chỗ an ổn đi làm nuôi hai cháu ăn học; chị sợ có ngày không chịu nổi (chị đang uống thuốc rối loạn tâm lý) nên mẹ tôi đã rước chị về.

Chị về nhà sống nhưng yêu sách đủ điều chứ không đơn giản là về có chỗ ở để yên ổn đi làm chăm nuôi cháu. Đầu tiên chị nghỉ làm, bảo để chờ lãnh bảo hiểm thất nghiệp, rồi lại đi làm gia công ngày có ngày không. Chị không chịu tự đi xe, phải có người đưa rước (ngày trước chị đi cùng anh rể) với đầy lý do: không dám chạy xe, không tiền mua xe, không có bằng lái...

Ở nhà, mẹ nấu ăn, đi chợ cho mẹ con chị mỗi ngày. Nhưng ở chung mới thấy, mẹ con chị ở khá bẩn và bày bừa, chỗ ăn chỗ ngủ chung, rác, nước để lênh láng ngay nệm ngủ, tô chén ăn cũng kế bên. Chị không dọn dẹp, không dạy con dọn dẹp những thứ mà tự cháu bày. Mỗi lần tôi hay mẹ góp ý, chị lại khóc lóc, giãy giụa lên nói chúng tôi không thương chị, thấy chị không nhà không cửa nên khi dễ mẹ con chị. Cháu gái lớn được mẹ bênh nên rất lỳ, không bao giờ lên tiếng dạ vâng ừ hử gì khi được ông bà cậu dì gọi, bày bừa quá mà bị la, cháu sai em trai mình dọn. Còn ti tỉ chuyện nhỏ nhặt phát sinh trong ngày.

Gần đây, chị lại làm loạn lên nói phải đi tỉnh khác làm ăn, ở đây chị không có xe, đi lại không tiện, đi xa chị sẽ ở trọ. Trong khi các khu công nghiệp xung quanh nhà tôi chỉ cách từ 3-5 km. Tôi khuyên đủ điều nhưng chị khăng khăng không đồng ý. Đến lúc ba mẹ tôi phải dùng biện pháp mạnh là chị muốn đi thì mang hai cháu theo hoặc trả về cho ba nó, vì ba mẹ cháu phải có trách nhiệm, khi nào không còn ba mẹ, ông bà ngoại lo. Có như vậy, chị mới im được mấy ngày.

Sau ba tháng chị ở cùng ba mẹ, giờ nhà tôi rối tung lên, em trai chán nản đòi thuê nhà ở riêng, mẹ buồn bực gầy hẳn một vòng. Còn tôi, mỗi cuối tuần về mẹ, thấy không khí gia đình cũng chán nản theo, vừa thương mẹ vừa bất lực. Xin được nói thêm là chị tôi lúc đầu nói về nhà ba mẹ sẽ làm đơn ly hôn với anh rể, nhưng đến giờ chị vẫn không làm với nhiều lý do sợ chia nợ (tôi có tư vấn luật ư nợ cờ bạc không giấy tờ chứng minh, tòa sẽ không xử). Tôi nói lại với chị, chị kêu sợ đi lên đi xuống ký giấy tốn thời gian, sợ tốn phí,...

Về phần chị ở bẩn, mẹ gợi ý chị cất một nhà nhỏ riêng kế nhà ba mẹ để ba mẹ con ở nhưng chị từ chối, lý do không có tiền. Tôi không biết phải làm sao hay an ủi mẹ thế nào với tình hình hiện tại. Mọi người có cách gì, xin hãy bày giúp tôi. Quá rối rắm. Tôi xin cảm ơn.

Thu Tình

