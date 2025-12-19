Vẻ nam tính của thủ môn tuyển Việt Nam cao 1,91 m

Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết, tối 18/12, hình ảnh của Trần Trung Kiên (đứng hàng sau, thứ tư từ phải sang) được khán giả chia sẻ trên nhiều diễn đàn.
Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết, tối 18/12, hình ảnh của Trần Trung Kiên (đứng hàng sau, thứ tư từ phải sang) được khán giả chia sẻ trên nhiều diễn đàn.
Trong trận cuối, anh để đối thủ chọc thủng lưới hai bàn hiệp một nhưng chơi thăng hoa khi bước sang hiệp hai. Trung Kiên có nhiều tình huống cản phá bóng, cứu thua cho U22 Việt Nam. Sau 90 phút thi đấu chính và 30 phút của hiệp phụ, anh vỡ òa khi nâng cúp cùng đồng đội.
Trong trận cuối, anh để đối thủ chọc thủng lưới hai bàn hiệp một nhưng chơi thăng hoa khi bước sang hiệp hai. Trung Kiên có nhiều tình huống cản phá bóng, cứu thua cho U22 Việt Nam. Sau 90 phút thi đấu chính và 30 phút của hiệp phụ, anh vỡ òa khi nâng cúp cùng đồng đội.
Trần Trung Kiên sinh năm 2003, nguyên quán Hưng Yên nhưng sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Khán giả nhận xét anh là hotboy của tuyển Việt Nam với gương mặt góc cạnh, lông mày đậm và chiều cao ấn tượng, hơn cả đàn anh Đặng Văn Lâm - 1,88 m.
Trần Trung Kiên sinh năm 2003, nguyên quán Hưng Yên nhưng sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Khán giả nhận xét anh là hotboy của tuyển Việt Nam với gương mặt góc cạnh, lông mày đậm và chiều cao ấn tượng, hơn cả đàn anh Đặng Văn Lâm - 1,88 m.
Thủ môn Trần Trung Kiên trên sân đấu. Video: FPT Play
Anh sinh ra trong gia đình có bố làm tài xế, mẹ làm tiếp thị. Trung Kiên gắn bó với trái bóng khi còn bé. Lớn hơn, anh càng bộc lộ đam mê với bóng đá nhưng bố bị mẹ phản đối, khuyên nên tập trung học hành. Với sự quyết tâm, anh dần chinh phục phụ huynh và gia nhập lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai vào năm 11 tuổi.
Anh sinh ra trong gia đình có bố làm tài xế, mẹ làm tiếp thị. Trung Kiên gắn bó với trái bóng khi còn bé. Lớn hơn, anh càng bộc lộ đam mê với bóng đá nhưng bố bị mẹ phản đối, khuyên nên tập trung học hành. Với sự quyết tâm, anh dần chinh phục phụ huynh và gia nhập lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai vào năm 11 tuổi.
Trung Kiên từng có tên trong danh sách trẻ dự giải U15 Đông Nam Á 2018, vòng loại U19 châu Á 2020 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Năm 2024, anh trở thành người hùng của Hoàng Anh Gia Lai khi giúp đội bóng trẻ phố núi lần đầu vô địch giải U21 Quốc gia và giành giải Thủ môn xuất sắc.
Tại ASEAN Cup 2024, Trung Kiên lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia, trở thành thủ môn số ba sau đàn anh Nguyễn Đình Triệu và Filip Nguyễn.
Trung Kiên từng có tên trong danh sách trẻ dự giải U15 Đông Nam Á 2018, vòng loại U19 châu Á 2020 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Năm 2024, anh trở thành người hùng của Hoàng Anh Gia Lai khi giúp đội bóng trẻ phố núi lần đầu vô địch giải U21 Quốc gia và giành giải Thủ môn xuất sắc.
Tại ASEAN Cup 2024, Trung Kiên lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia, trở thành thủ môn số ba sau đàn anh Nguyễn Đình Triệu và Filip Nguyễn.
Hồi tháng 7, Trung Kiên được huấn luyện viên Sang-sik tin tưởng giao bắt chính tại giải U23 Đông Nam Á, diễn ra ở Indonesia. Anh thi đấu toàn bộ bốn trận, chỉ để thủng lưới hai bàn, góp công giúp đội nhà lần thứ ba liên tiếp vô địch giải.
Hồi tháng 7, Trung Kiên được huấn luyện viên Sang-sik tin tưởng giao bắt chính tại giải U23 Đông Nam Á, diễn ra ở Indonesia. Anh thi đấu toàn bộ bốn trận, chỉ để thủng lưới hai bàn, góp công giúp đội nhà lần thứ ba liên tiếp vô địch giải.
Đời thường, Trung Kiên mặc giản dị với trang phục thể thao, mang theo ba lô chứa đồ dùng cho các buổi tập luyện.
Đời thường, Trung Kiên mặc giản dị với trang phục thể thao, mang theo ba lô chứa đồ dùng cho các buổi tập luyện.
Các đồng đội nhận xét thủ môn khá kiệm lời nhưng hòa đồng.
Các đồng đội nhận xét thủ môn khá kiệm lời nhưng hòa đồng.
Trung Kiên có sở thích giống các Gen Z như đi du lịch, cà phê, hát karaoke với bạn.
Trung Kiên có sở thích giống các Gen Z như đi du lịch, cà phê, hát karaoke với bạn.
Anh yêu thích trang phục đơn sắc, chủ yếu là đen.
Anh yêu thích trang phục đơn sắc, chủ yếu là đen.
Nhiều fan chờ đợi anh sau các trận đấu hoặc tại nơi lưu trú của tuyển Việt Nam để chụp ảnh cùng. Trong ảnh, fan nữ chụp cùng Trung Kiên khi đón anh trở về sau vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, tối 30/7 ở TP HCM. Hiện anh có gần 50.000 người theo dõi trên trang Facebook.
Nhiều fan chờ đợi anh sau các trận đấu hoặc tại nơi lưu trú của tuyển Việt Nam để chụp ảnh cùng. Trong ảnh, fan nữ chụp cùng Trung Kiên khi đón anh trở về sau vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, tối 30/7 ở TP HCM. Hiện anh có gần 50.000 người theo dõi trên trang Facebook.
Tân Cao
Ảnh: Đức Đồng, Nhân vật cung cấp