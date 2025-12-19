Vẻ nam tính của thủ môn tuyển Việt Nam cao 1,91 m

Trung Kiên từng có tên trong danh sách trẻ dự giải U15 Đông Nam Á 2018, vòng loại U19 châu Á 2020 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Năm 2024, anh trở thành người hùng của Hoàng Anh Gia Lai khi giúp đội bóng trẻ phố núi lần đầu vô địch giải U21 Quốc gia và giành giải Thủ môn xuất sắc.

Tại ASEAN Cup 2024, Trung Kiên lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia, trở thành thủ môn số ba sau đàn anh Nguyễn Đình Triệu và Filip Nguyễn.