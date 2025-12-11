'Về miền bí ẩn' - hồi ký tu hành của học giả Phật giáo Ấn Độ

Cuốn hồi ký kể về chính cuộc đời của học giả Tenzin Priyadarshi Rinpoche khi bỏ nhà đi tu đến những năm tháng tìm ra con đường giác ngộ.

Về miền bí ẩn – cuốn hồi ký của nhà sư, học giả Phật giáo Ấn Độ - Tenzin Priyadarshi Rinpoche viết trong 5 năm, vừa ra mắt tại Hà Nội ngày 8/12.

Tenzin Priyadarshi Rinpoche sinh ra trong một gia đình Bà La Môn với cuộc sống ấm no, đủ đầy. Ông chia sẻ mình đã có một cuộc đời êm đềm, được bao bọc kỹ càng cùng với một lộ trình tương lai định sẵn. Tuy nhiên, khi lên 6 tuổi, những giấc mơ lặp lại về một đỉnh núi bí ẩn và những người đàn ông cạo đầu mặc áo choàng tăng đã thôi thúc cậu bé Tenzin tìm đến "miền bí ẩn".

Năm 10 tuổi, ông trốn khỏi trường nội trú, bắt tàu hỏa và xe buýt để rồi dừng chân tại đúng tu viện Phật giáo trong giấc mơ. Dù bị gia đình tìm thấy và đưa về sau hai tuần, Tenzin vẫn quyết tâm theo đuổi con đường tâm linh, bất chấp sự phản đối của cha mẹ.

Nhà sư, học giả Phật giáo Ấn Độ Tenzin Priyadarshi Rinpoche tại sự kiện ra mắt sách ở Hà Nội. Ảnh: Openasia

Trong cuốn sách, độc giả được dẫn dắt qua những trải nghiệm chân thực của chính tác giả khi lao động tại các ngôi chùa Nhật Bản, nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng, cũng như khám phá những tôn giáo khác nhau. Xuyên suốt tác phẩm là sự gặp gỡ với những bậc thầy phi thường, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tổng giám mục Desmond Tutu, và Mẹ Teresa đã truyền cho ông cảm hứng về tính chính trực, lòng từ bi và những thử thách của đức tin. Tác giả cũng chia sẻ về sự giác ngộ rằng niềm vui là cốt lõi của thực hành tâm linh.

Cuối cùng, hành trình tâm linh ấy đã dẫn Tenzin Priyadarshi Rinpoche đến Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) – một trong những trung tâm nghiên cứu nổi tiếng của Mỹ, với tấm bằng Học giả Danh dự Tích hợp về Triết học, Vật lý và Tôn giáo. Ông trở thành điểm kết nối của khoa học và tôn giáo, của tâm linh và học thuật – những thế giới tưởng chừng như khác biệt hoàn toàn.

Nhà sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche cùng ban biên tập cuốn sách "Về miền bí ẩn". Ảnh: Openasia

Tenzin Priyadarshi Rinpoche chia sẻ, Về miền bí ẩn là cách ông trả lời mọi người xung quanh, lý do ông xuất gia cũng như trở thành một nhà sư như thế nào. Ý tưởng viết một cuốn hồi ký về cuộc đời cũng như hành trình đã qua, những người đã gặp xuất hiện khi Tenzin Priyadarshi Rinpoche 25 tuổi. Nhưng phải mất 10 năm sau, ông mới bắt tay vào thực hiện cuốn sách. Ngoài lý do ông quá bận cho công việc, giảng dạy, du hành, điều khiến ông trăn trở là mình sẽ viết gì trong cuộc sách này.

Tác giả không muốn nội dung cuốn sách chỉ xoay quanh bản thân mình. Về miền bí ẩn bắt đầu bằng cuộc đời Tenzin Priyadarshi Rinpoche nhưng sau đó kể về những bài học ông đã nhận được từ những người thầy, những người dẫn dắt, các cố vấn cũng như câu chuyện về cuộc đời của họ.

Cuốn sách "Về miền bí ẩn" được viết trong 5 năm. Ảnh: Openasia

Trong suốt 5 năm thực hiện hồi ký, Tenzin Priyadarshi Rinpoche đã chắt lọc ra những gì mà ông cảm thấy có thể chia sẻ cho mọi người. "Tôi không muốn viết một cuốn sách về Phật giáo, thiền định hoặc dành riêng cho độc giả Phật giáo mà là một cuốn sách dành cho tất cả mọi người. Nó giúp ích và khơi gợi để người đọc suy ngẫm về cuộc đời, về những điều bí ẩn, và nhiều thứ khác nữa", tác giả nói.

Nhà sư cho biết khi cuốn sách ra mắt thì đúng vào giữa tâm dịch nên không thể tổ chức các sự kiện quảng bá nhưng vẫn có độc giả tìm đọc. Ông nhận được rất nhiều thư từ mọi người chia sẻ rằng cuốn sách đã giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn của mùa dịch hay cuốn sách giúp họ suy ngẫm lại về cuộc đời mình. Điều này khiến ông cảm thấy hữu ích.

Ông cho rằng con người có xu hướng tự tin với điều mình biết, sợ chia lìa sự quen thuộc, luôn mong muốn kiểm soát mọi thứ. Vì thế nên, tác giả mong muốn mọi người có thể mở lòng tìm hiểu về những gì "bí ẩn" trong cuộc sống bằng sự không sợ hãi. "Đó là lý do tôi bỏ nhà đi khi mới 10 tuổi để tìm đến miền bí ẩn, tìm hiểu những điều bí ẩn, về nơi mình chưa biết", ông lý giải.

Nhà sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche nói "dấn thân, bí ẩn và không sợ hãi" là 3 từ ông muốn gửi tới độc giả Việt Nam thông qua cuốn sách này. "Đơn giản là hãy biết tò mò. Hãy cởi mở với cuộc đời. Đừng sợ hãi. Đừng sống một cuộc đời trong sợ hãi. Và hãy mở lòng đón nhận những điều bí ẩn cũng như những gì ta chưa biết", ông nói thêm.

Tenzin Priyadarshi hiện là Chủ tịch sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Đạo đức và Giá trị Chuyển đổi Đạt Lai Lạt Ma tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một cơ sở nghiên cứu liên ngành tập trung vào phát triển đạo đức con người và đạo đức toàn cầu.

Ông vừa là một nhà sư, đồng thời cũng là triết gia, một nhà giáo dục. Một mặt, ông có nền tảng tôn giáo sâu sắc khi được Đức Đạt Lai Lạt Ma thọ giới và theo học các truyền thống Phật giáo Ấn-Tạng và Nhật Bản. Mặt khác, ông có học thuật thế tục uyên bác. Song song với con đường tâm linh, ông Tenzin đã theo đuổi con đường học vấn nghiêm ngặt. Ngoài là Học giả Danh dự của MIT, ông còn hoàn thành chương trình sau đại học về Triết học so sánh trong Tôn giáo tại Đại học Harvard. Điều này giúp ông có thể giảng dạy trên khắp thế giới về các chủ đề đa dạng, từ triết học, khoa học, đạo đức đến tư tưởng chính trị xã hội.

Nhà sư còn tham gia nhiều các hoạt động nhân đạo và liên tôn giáo. Ngoài vai trò tại MIT, ông là người sáng lập Quỹ và Viện Prajnopaya, một tổ chức nhân đạo toàn cầu nỗ lực phát triển các dự án y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội ở nhiều quốc gia. Đồng thời, ông là một nhà đối thoại liên tôn giáo tích cực, từng đại diện cho Phật giáo gặp gỡ Đức Giáo hoàng John Paul II và đối thoại với các lãnh đạo như Tổng giám mục Desmond Tutu.

Yên Chi