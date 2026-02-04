Vé máy bay giá rẻ có thể 'phá hỏng' kỳ nghỉ

Theo các chuyên gia, săn được vé giá rẻ có thể mang lại cảm giác chiến thắng nhất thời, thực tế du khách phải trả giá bằng thời gian và trải nghiệm của ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ.

Lee Thompson, nhà đồng sáng lập công ty du lịch Flash Pack, cho biết nhiều người đang rơi vào bẫy "hiệu ứng choáng ngợp vì giá vé". Trạng thái du khách chỉ tập trung vào con số hiển thị thấp nhất trên màn hình đặt vé mà quên đi những hệ lụy đi kèm. Theo Thompson, những chuyến bay giá rẻ nhất thường hạ cánh vào khung giờ chất lượng kém như đêm muộn hoặc thời điểm các sân bay rơi vào tình trạng quá tải tại khu vực kiểm soát hộ chiếu.

"Tôi cũng từng trải qua cảnh hạ cánh sau 5 giờ chiều và phải xếp hàng 2-3 tiếng chỉ để làm thủ tục nhập cảnh", Thompson chia sẻ.

Du khách ở sân bay. Ảnh: BongkarnGraphic

Việc phải chờ đợi quá lâu khi cơ thể mệt mỏi và đói sau chuyến bay khiến tâm trạng du khách tồi tệ hơn. Rời khỏi sân bay và về đến khách sạn thường đã nửa đêm. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã lãng phí hoàn toàn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, thời điểm nên dành cho việc thư giãn và tận hưởng không khí tại điểm đến.

Các hãng hàng không giá rẻ thường chọn hạ cánh tại các sân bay phụ, nằm cách xa trung tâm thành phố. Chi phí và thời gian di chuyển từ các sân bay này vào trung tâm đôi khi còn tốn kém hơn số tiền mà du khách tiết kiệm được từ tiền vé.

Thompson cho biết nếu được hỏi liệu có sẵn lòng trả thêm một khoản nhỏ để được hạ cánh trong trạng thái thoải mái, kịp thưởng thức một bữa tối địa phương hay không, hầu hết mọi người sẽ đồng ý. Nhưng câu hỏi đó lại không bao giờ xuất hiện vào lúc đặt vé.

"Sự hào hứng khi thấy mức giá rẻ đã chi phối hoàn toàn lý trí của chúng ta", ông nói.

Vị chuyên gia nhấn mạnh những du khách dày dạn kinh nghiệm không so sánh "rẻ nhất" với "tốt nhất" mà họ so sánh "giá trị thực tế". Một chuyến bay đắt hơn một chút nhưng hạ cánh vào buổi chiều có thể giúp du khách tiết kiệm được một ngày nghỉ dưỡng quý giá. Để đảm bảo chất lượng kỳ nghỉ, Thompson đưa ra một số lời khuyên cho du khách.

Cuống vé máy bay. Ảnh: Sungmi Kim / Stuff

Ưu tiên giờ hạ cánh. Luôn nhắm tới các chuyến bay hạ cánh vào khoảng giữa đến cuối buổi chiều. Thời gian này giúp du khách kịp làm thủ tục nhận phòng khách sạn và vẫn còn đủ năng lượng cho một bữa tối nhẹ nhàng.

Lên kế hoạch cho buổi tối đầu tiên. Không nên để ngày đầu tiên trôi qua trong mệt mỏi, cần lên lịch cho một hoạt động đơn giản nhưng đặc biệt, như đi dạo phố hoặc ghé một quán ăn địa phương nổi tiếng.

Tính toán tổng chi phí. Cộng cả phí di chuyển từ sân bay vào trung tâm và giá trị thời gian bị mất trước khi quyết định chọn chuyến bay giá rẻ nhất.

"Bữa ăn đầu tiên tại điểm đến chính là lúc bạn thực sự cảm nhận mình đang trong kỳ nghỉ, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc đó vì mải xếp hàng ở sân bay hay vạ vật trên xe buýt giá rẻ, việc lấy lại cảm hứng cho những ngày sau sẽ khó khăn hơn nhiều", Thompson kết luận.

Mai Phương (Theo DM)