Vẻ đẹp vũ công ballet qua tranh sơn dầu

Theo tác giả, các bức tranh ballet không chỉ tái hiện diện mạo của bộ môn mà còn tôn vinh ý chí con người, phản ánh quan điểm của anh về hội họa và nghệ thuật nói chung.

"Nghệ thuật chân chính, khi được tôi luyện bằng ý chí và sự tận hiến, sẽ luôn tìm thấy chỗ đứng xứng đáng", họa sĩ cho biết.