Vẻ đẹp tuổi 19 của mỹ nhân Nam Phi thi Miss World

Zoalize từng sáng lập dự án cộng đồng Never Too Young to Advocate (NTYTA), tập trung vào việc trao quyền, khuyến khích thanh thiếu niên xây dựng tư duy, phát triển kiến thức bằng cách cung cấp cho họ các công cụ và nền tảng trực tuyến. NTYTA tập trung vào ba mục tiêu: giáo dục, tốt nghiệp và sự ủng hộ.

"Tôi từng chịu sự thờ ơ, tiếng nói của mình bị người lớn coi thường vì cách biệt tuổi tác. Sau một thời gian, tôi nhận ra sự im lặng này đang diễn ra phổ biến trong cuộc sống. Cảm giác thất bại là điều tôi không muốn xảy ra với bất kỳ ai", cô chia sẻ thông điệp thông qua trang cá nhân.