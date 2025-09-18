Vẻ đẹp 'siêu thực' của Hunter Schafer

Nhiều tài khoản đăng lại hình của cô, đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Phần lớn khán giả nói ấn tượng với "vẻ đẹp siêu thực" của Schafer, khen cô lộng lẫy và cuốn hút.

Ngày 15/9, bộ hình hậu trường của diễn viên, người mẫu Hunter Schafer tại buổi trao giải Emmy thu hút khán giả. Ảnh: Instagram/ Rena Calhoun

Hunter Schafer trên thảm đỏ Emmy 2025

Người đẹp diện đầm nhung từ nhà mốt McQueen tại lễ trao giải Emmy tối 14/9 (giờ Los Angeles). Video: Variety

Một số tạp chí thời trang như Vogue, W Magazine, Marie Claire, Harper's Bazaar xếp Schafer vào top nghệ sĩ mặc đẹp nhất sự kiện, nhận xét cô tái hiện vẻ quyến rũ cổ điển của Hollywood.

Hiện Schafer là một trong những người mẫu chuyển giới có sức ảnh hưởng của làng mốt. Cô cũng có sự nghiệp diễn xuất triển vọng, từng gây ấn tượng với vai nữ sinh Jules trong series Euphoria.