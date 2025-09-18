Vẻ đẹp 'siêu thực' của Hunter Schafer

Ngày 15/9, bộ hình hậu trường của diễn viên, người mẫu Hunter Schafer tại buổi trao giải Emmy thu hút khán giả. Ảnh: Instagram/ Rena Calhoun
Nhiều tài khoản đăng lại hình của cô, đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Phần lớn khán giả nói ấn tượng với "vẻ đẹp siêu thực" của Schafer, khen cô lộng lẫy và cuốn hút.
Người đẹp diện đầm nhung từ nhà mốt McQueen tại lễ trao giải Emmy tối 14/9 (giờ Los Angeles). Video: Variety
Một số tạp chí thời trang như Vogue, W Magazine, Marie Claire, Harper's Bazaar xếp Schafer vào top nghệ sĩ mặc đẹp nhất sự kiện, nhận xét cô tái hiện vẻ quyến rũ cổ điển của Hollywood.
Hiện Schafer là một trong những người mẫu chuyển giới có sức ảnh hưởng của làng mốt. Cô cũng có sự nghiệp diễn xuất triển vọng, từng gây ấn tượng với vai nữ sinh Jules trong series Euphoria.
Nghệ sĩ tại sự kiện của Gentle Monster tại Seoul, Hàn Quốc đầu tháng 9. Ảnh: Gentle Monster
Hunter Schafer sinh năm 1998 tại New Jersey, Mỹ, công khai đồng tính năm lớp bảy, bắt đầu chuyển giới lúc 14 tuổi. Trên đài phát thanh WUNC năm 2016, bố mẹ của Schafer cho biết nhận ra giới tính của con khi thấy Hunter thích đồ chơi, có sở thích giống các bé gái từ năm hai tuổi.
"Từ lúc chập chững bước đi, tôi ấp ủ nhu cầu được sống với sự nữ tính và thể hiện điều đó", cô nói thêm với chương trình.
Hunter Schafer dự sự kiện của thương hiệu Schiaparelli tại Paris tháng 7.
Trò chuyện với Harper's Bazaar năm 2021, Schafer cho rằng cuộc đời mới bắt đầu vào cuối giai đoạn tuổi teen khi đã được sống theo cách mình muốn. Năm 2016, cô ký hợp đồng với công ty người mẫu Elite Model Management và chuyển đến New York. Hai năm sau, Schafer sải bước trên các sàn diễn của các thương hiệu, là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang.
Hunter Schafer trên bìa Vogue Italy. Ảnh: Vogue
Tháng 6/2023, cô thực hiện bộ ảnh cho Vogue, nhận nhiều phản hồi tích cực. Trên Instagram của nghệ sĩ, những tấm hình đăng lại từ tạp chí đạt gần một triệu lượt thích, hàng nghìn bình luận khen.
Nét đẹp mộc của Schafer trong chiến dịch hợp tác Prada. Ảnh: Prada
Nghệ sĩ tại lễ trao giải Golden Globes năm 2024. Ảnh: Instagram Hunter Schafer
Người đẹp 26 tuổi liên tục tạo dấu ấn với trang phục thảm đỏ, tham gia nhiều sự kiện lớn như Met Gala, Oscar. Cô thường xuyên thay đổi phong cách, thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong cách phối đồ.
Theo Women, Schafer thích thời trang và nghệ thuật từ nhỏ, từng học thiết kế đồ họa vào năm học cấp ba. Những điều ấy góp phần tạo nên tính thẩm mỹ của cô ngày nay.
Hunter Schafer trong trích đoạn Euphoria mùa một, xuất hiện từ 0:53 phút, đóng cùng Zendaya. Video: HBO
Năm 2019, cô thử sức với phim ảnh, được chọn vào vai Jules Vaughn dù không có kinh nghiệm đóng phim. Theo Women, Schafer giữ vai trò quan trọng trong việc định hình nhân vật nhờ có trải nghiệm thực tế. Mùa hai tiếp tục gây tiếng vang, khẳng định năng lực của Schafer.
"Diễn xuất đến với tôi bất ngờ. Công việc này hoàn toàn khác cách tôi thể hiện bản thân. Tôi cần thích nghi và học hỏi", cô nói trên Vanity Fair.
Diễn viên trong phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023). Ảnh: Lionsgate
Thành công của Euphoria giúp cô được nhiều người biết đến, đạt cột mốc một triệu người theo dõi trên Instagram sau một tháng phim ra mắt. Những năm gần đây, cô lấn sang mảng điện ảnh, gây dấu ấn với các tác phẩm như tiền truyện The Hunger Game, Kinds of Kindness (2024), phim kinh dị Cuckoo (2024). Ngoài ra, cô từng làm đạo diễn MV cho ca sĩ girl in red.
Hunter Scafer mặc váy của Armani tại Liên hoan phim Cannes 2024. Ảnh: Giulia Parmigiani Photography
Trên GQ năm 2024, Hunter cho biết không muốn bị mô tả là "diễn viên chuyển giới" hoặc tự giới hạn trong dạng vai này. "Tôi không muốn bị đóng khung vì điều này cuối cùng sẽ hạ thấp giá trị và những gì tôi muốn theo đuổi. Tôi đã rất nỗ lực để có ngày hôm nay, vượt qua khó khăn trong quá trình chuyển giới. Bây giờ, tôi chỉ muốn trở thành một cô gái và tiếp tục tiến về phía trước", nghệ sĩ nói thêm.
Hunter Schafer chụp cùng bố mẹ năm 2016. Ảnh: AP
Không chỉ bận rộn trong lĩnh vực giải trí, Schafer còn là nhà hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBTQ+. Ở tuổi 17, cô viết bài phản đối việc chính quyền thúc đẩy lệnh cấm học sinh chuyển giới tự chọn nhà vệ sinh tại các trường học ở quê nhà Bắc Carolina, trên tờ Teen Vogue.
Tạo hình của người đẹp trên chương trình dragqueen RuPaul Drag Race tháng 2. Ảnh: SanchezZalba
Trên TikTok tháng 2, cô cho biết bức xúc khi mục giới tính trong hộ chiếu bị đổi từ nữ thành nam mà không có sự đồng ý của cô. Việc này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh chỉ công nhận hai giới tính được ghi nhận khi mới sinh.
Phương Thảo