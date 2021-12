Vẻ đẹp Rolls-Royce New Ghost tại vùng biển Việt Nam

Ngoài màu sơn bạc, ngoại thất được nhấn bởi các chi tiết tối giản bằng thép đánh bóng, ở viền kính, tay nắm cửa, lưới tản nhiệt và logo “thiếu phụ bay”.

New Ghost là dòng xe đầu tiên của Rolls-Royce có biểu tượng Spirit of Estacy xuất hiện trực tiếp từ nắp ca-pô thay vì nằm trên đỉnh của lưới tản nhiệt. Khi nắp ca-pô được mở ra, Spirit of Ecstacy sẽ ẩn vào lại bên trong để đảm bảo sự an toàn và tính thẩm mỹ.