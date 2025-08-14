Vẻ đẹp quốc bảo điện ảnh Nhật

Theo Ettoday, Sayuri Yoshinaga, 80 tuổi, hoạt động giải trí 65 năm, được mệnh danh "Nữ thần vĩnh cửu" của làng nghệ thuật Nhật Bản, truyền thông gọi bà là "quốc bảo" vì thành tựu rực rỡ lĩnh vực phim ảnh, vẻ đẹp phương Đông và sự vươn lên trong cuộc sống.
Theo Ettoday, Sayuri Yoshinaga, 80 tuổi, hoạt động giải trí 65 năm, được mệnh danh "Nữ thần vĩnh cửu" của làng nghệ thuật Nhật Bản, truyền thông gọi bà là "quốc bảo" vì thành tựu rực rỡ lĩnh vực phim ảnh, vẻ đẹp phương Đông và sự vươn lên trong cuộc sống.
Sayuri Yoshinaga trên màn ảnh. Video: Bilibili
Bà đóng phim từ năm 14 tuổi, nổi tiếng năm 17 tuổi với vai chính trong Foundry Town. Nghệ sĩ vào vai thiếu nữ sớm trưởng thành do gánh nặng gia đình. Trong phim, Sayuri Yoshinaga gây ấn tượng mạnh mẽ khi lột tả hai mặt ngây thơ và vụn vỡ của cô gái mới lớn.
Bà đóng phim từ năm 14 tuổi, nổi tiếng năm 17 tuổi với vai chính trong Foundry Town. Nghệ sĩ vào vai thiếu nữ sớm trưởng thành do gánh nặng gia đình. Trong phim, Sayuri Yoshinaga gây ấn tượng mạnh mẽ khi lột tả hai mặt ngây thơ và vụn vỡ của cô gái mới lớn.
Sau đó, bà gây tiếng vang qua một loạt tác phẩm kinh điển của Nhật như The Dancing Girl of Izu, The Makioka Sisters, Tsuru, A Chaos of Flowers, It Is a Long Walk.
Sau đó, bà gây tiếng vang qua một loạt tác phẩm kinh điển của Nhật như The Dancing Girl of Izu, The Makioka Sisters, Tsuru, A Chaos of Flowers, It Is a Long Walk.
Sayuri Yoshinaga là diễn viên đầu tiên và duy nhất bốn lần đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Viện hàn lâm Nhật Bản - giải thưởng danh giá nhất của ngành điện ảnh nước này.
Sayuri Yoshinaga là diễn viên đầu tiên và duy nhất bốn lần đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Viện hàn lâm Nhật Bản - giải thưởng danh giá nhất của ngành điện ảnh nước này.
Hình tượng Sayuri Yoshinaga trong các bộ kimono khó phai với người hâm mộ. Trên các diễn đàn ở châu Á, nhiều khán giả cho biết yêu thích sự đằm thắm, hồn hậu của minh tinh. Trang Mtime nhận xét vẻ đẹp của nghệ sĩ toát từ tâm hồn, khí chất, mềm mại song vẫn mạnh mẽ như nước.
Hình tượng Sayuri Yoshinaga trong các bộ kimono khó phai với người hâm mộ. Trên các diễn đàn ở châu Á, nhiều khán giả cho biết yêu thích sự đằm thắm, hồn hậu của minh tinh. Trang Mtime nhận xét vẻ đẹp của nghệ sĩ toát từ tâm hồn, khí chất, mềm mại song vẫn mạnh mẽ như nước.
Sayuri Yoshinaga qua ống kính của Kishin Shinoyama, nhiếp ảnh gia bậc thầy.
Sayuri Yoshinaga qua ống kính của Kishin Shinoyama, nhiếp ảnh gia bậc thầy.
Bộ hình cảm hứng từ nhân vật của Sayuri Yoshinaga trong phim Tsuru (1988). Sau tác phẩm này, minh tinh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, trải qua quá trình hóa trị. Trở lại màn ảnh, Sayuri Yoshinaga tiếp tục đạt đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Bà từng nói "đau khổ là chất dinh dưỡng cho diễn xuất".
Bộ hình cảm hứng từ nhân vật của Sayuri Yoshinaga trong phim Tsuru (1988). Sau tác phẩm này, minh tinh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, trải qua quá trình hóa trị. Trở lại màn ảnh, Sayuri Yoshinaga tiếp tục đạt đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Bà từng nói "đau khổ là chất dinh dưỡng cho diễn xuất".
Sayuri Yoshinaga biến nỗi đau, tuổi tác thành động lực phấn đấu. Giai đoạn 60-70 tuổi, bà nhiều lần để mặt mộc quay phim. Nghệ sĩ nói "cơ thể già nua càng biết kể chuyện". Năm 78 tuổi, bà nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Viện Hàn lâm với phim Mom, Is That You?
Sayuri Yoshinaga biến nỗi đau, tuổi tác thành động lực phấn đấu. Giai đoạn 60-70 tuổi, bà nhiều lần để mặt mộc quay phim. Nghệ sĩ nói "cơ thể già nua càng biết kể chuyện". Năm 78 tuổi, bà nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Viện Hàn lâm với phim Mom, Is That You?
Ảnh chụp màn hình Sayuri Yoshinaga ở các phim thường xuyên được fan chia sẻ trên diễn đàn vì sự tao nhã. Theo Sohu, video diễn xuất của Sayuri Yoshinaga nhiều lần được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các trường nghệ thuật.
Ảnh chụp màn hình Sayuri Yoshinaga ở các phim thường xuyên được fan chia sẻ trên diễn đàn vì sự tao nhã. Theo Sohu, video diễn xuất của Sayuri Yoshinaga nhiều lần được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các trường nghệ thuật.
Nghệ sĩ ở tuổi 80. Tại sự kiện hồi tháng 3, bà nói đã sang ngã rẽ mới của cuộc đời và vẫn luôn tự hỏi bản thân có thể làm được gì cho người khác. Sayuri Yoshinaga chưa có ý định nghỉ hưu, cuối tháng 10, bà ra mắt phim Em ở phía bên kia đỉnh núi.
Nghệ sĩ giữ kỷ luật cao để rèn sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Bà tập gym đều đặn và thường đi bơi.
Nghệ sĩ ở tuổi 80. Tại sự kiện hồi tháng 3, bà nói đã sang ngã rẽ mới của cuộc đời và vẫn luôn tự hỏi bản thân có thể làm được gì cho người khác. Sayuri Yoshinaga chưa có ý định nghỉ hưu, cuối tháng 10, bà ra mắt phim Em ở phía bên kia đỉnh núi.
Nghệ sĩ giữ kỷ luật cao để rèn sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Bà tập gym đều đặn và thường đi bơi.
Nghệ sĩ kết hôn với nhà sản xuất truyền hình Taro Okada năm 1975, ông Taro Okada qua đời năm 2024, vợ chồng không có con. Sayuri Yoshinaga nói bà coi các tác phẩm mình đóng là con, diễn xuất với tâm niệm chăm sóc tốt nhất cho mỗi người con tinh thần của bà.
Nghệ sĩ kết hôn với nhà sản xuất truyền hình Taro Okada năm 1975, ông Taro Okada qua đời năm 2024, vợ chồng không có con. Sayuri Yoshinaga nói bà coi các tác phẩm mình đóng là con, diễn xuất với tâm niệm chăm sóc tốt nhất cho mỗi người con tinh thần của bà.
Nghinh Xuân
Ảnh: Mtime