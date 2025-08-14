Vẻ đẹp quốc bảo điện ảnh Nhật

Nghệ sĩ ở tuổi 80. Tại sự kiện hồi tháng 3, bà nói đã sang ngã rẽ mới của cuộc đời và vẫn luôn tự hỏi bản thân có thể làm được gì cho người khác. Sayuri Yoshinaga chưa có ý định nghỉ hưu, cuối tháng 10, bà ra mắt phim Em ở phía bên kia đỉnh núi.

Nghệ sĩ giữ kỷ luật cao để rèn sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Bà tập gym đều đặn và thường đi bơi.