Vẻ đẹp những cây cầu dọc Việt Nam

Đêm hoa đăng trên sông Hoài gần cầu An Hội, tỉnh Quảng Nam ngày 27/6/2019. Cầu An Hội kết nối phố cổ Hội An và đường Nguyễn Phúc Chu, dành cho người đi bộ, mang nét kiến trúc cổ, trang trí hoa văn cá chép và các hoa văn cổ có từ thế kỷ 16. Tuy không quá nổi tiếng như Chùa Cầu, một biểu tượng của Hội An, cầu An Hội vẫn có nhiều du khách ghé check-in bởi có tầm nhìn quang cảnh đẹp xung quanh.