Vẻ đẹp 'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae

Theo Osen, Lee Young Ae là tâm điểm chú ý của người dân khi xuất hiện tại một khu chợ truyền thống ở Seoul hôm 16/2 (29 tháng chạp). Diễn viên mua sắm phụ kiện, thử trang phục dành cho các bà, các mẹ và chúc Tết bà con. Trên trang cá nhân vào mùng Hai Tết, người đẹp đăng loạt ảnh mới kèm thông điệp: "Nạp lại năng lượng, chữa lành rồi về. Chúc mọi người hạnh phúc nhé". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen minh tinh trẻ đẹp, nhu mì, khí chất sang trọng dù diện đồ bình dân. Ảnh: Instagram Leeyoungae08