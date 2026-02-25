Vẻ đẹp 'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae

Theo Osen, Lee Young Ae là tâm điểm chú ý của người dân khi xuất hiện tại một khu chợ truyền thống ở Seoul hôm 16/2 (29 tháng chạp). Diễn viên mua sắm phụ kiện, thử trang phục dành cho các bà, các mẹ và chúc Tết bà con. Trên trang cá nhân vào mùng Hai Tết, người đẹp đăng loạt ảnh mới kèm thông điệp: "Nạp lại năng lượng, chữa lành rồi về. Chúc mọi người hạnh phúc nhé". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen minh tinh trẻ đẹp, nhu mì, khí chất sang trọng dù diện đồ bình dân. Ảnh: Instagram Leeyoungae08
Hơn ba thập niên qua, minh tinh luôn nằm trong top sao quyền lực. Theo Arena, khi được hỏi làm thế nào để giữ danh tiếng và sức hút, Lee Young Ae nói cô luôn kính nghiệp, cầu thị, chân thành. Diễn viên học cách kiểm soát căng thẳng, cân bằng công việc lẫn cuộc sống, đồng thời chăm chút bản thân để xuất hiện trước công chúng với vẻ rạng rỡ nhất.
Ở tuổi 55, cô chú trọng uống đủ nước mỗi ngày, luôn dùng kem chống nắng và dưỡng ẩm. Theo Elle, trước khi đi ngủ, sao Hàn thực hiện các bước làm sạch da với sữa rửa mặt tạo bọt, nước hoa hồng, kem chống nhăn và dưỡng da ban đêm. Ảnh: Instagram Leeyoungae08
Khi không bận lịch trình, Young Ae tránh trang điểm để da được nghỉ ngơi, hồi phục. Trong các chuyến vui chơi gần đây, cô thường để mặt mộc. Ảnh: Instagram Leeyoungae08
Hôm 25/11/2025, cô lăng xê đầm đơn sắc ở sự kiện thời trang, được tờ Xportsnews nhận xét "xứng đáng là biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc". Ảnh: Xportsnews
Lee Young Ae tạo dáng trước ống kính ở sự kiện hôm 25/11/2025.
Ở sự kiện hồi tháng 9/2025, Young Ae phối trang phục, phụ kiện Gucci, trang điểm trong suốt phong cách Hàn. Tờ Dispatch bình luận: "Vẻ đẹp trong truyền thuyết. Ngay cả bóng dáng của cô ấy cũng thanh lịch". Ảnh: Dispatch
Người đẹp và đàn em thua cô 16 tuổi - tài tử Kim Young Kwang - tại buổi ra mắt phim Walking on Thin Ice, tháng 9/2025. Ảnh: Xportsnews
Vào showbiz 33 năm trước, Lee Young Ae lập tức trở thành "nàng thơ" của các đạo diễn. Cô gây tiếng vang châu Á với các phim Những tay đua kiệt xuất, Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa, Nàng Dae Jang Geum. Năm 2009, diễn viên kết hôn với doanh nhân hơn cô 20 tuổi - Jung Ho Young, có con song sinh.
