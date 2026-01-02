Vẻ đẹp mùa xuân trong 'Sách Tết Bính Ngọ 2026'

Mùa xuân và ngày Tết hiện lên qua trang văn, câu thơ, giai điệu, nét vẽ trong cuốn "Sách Tết Bính Ngọ 2026".

Ấn phẩm gồm năm phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Mở đầu là Khúc dạo đầu mùa xuân, mang đến không khí Tết qua những bài viết như Rồi lại xuân của Nguyễn Tường Bách, Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt của Nguyễn Thị Minh Thái hay Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến của Xuân Phượng.

Sách Tết Bính Ngọ 2026 - hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết do Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A và NXB Dân Trí liên kết ấn hành.

Phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách. Người đọc gặp lại nhà văn Ma Văn Kháng trong Thầm thì hoa nở, Nguyễn Thị Thu Huệ với Quay lại những ngày xưa hay Hồ Anh Thái qua Người sưu tầm danh thiếp. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt, thể hiện góc nhìn, trải nghiệm cuộc sống. Ba tháng nữa là lại lập xuân của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa là điểm nhấn mới mẻ.

Phần Thơ gồm sáng tác của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên, với giọng điệu khi hân hoan, lúc trầm lắng, da diết. Bên cạnh đó, mảng thơ thiếu nhi với sự góp mặt của các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ mang đến sắc xuân hồn nhiên, tươi vui. Phần thơ khép lại bằng Xuân về (Nguyễn Bính) hay Một vòng tròn cảm xúc (Võ Anh Minh) như một nhịp nối giữa thơ xuân kinh điển và cảm xúc đương đại.

Sang phần Nhạc, mùa xuân hiện ra sinh động qua những bài hát quen thuộc gồm Dịu dàng sắc xuân của Nguyễn Nam, Đi về nhà của Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty hay Lời tỏ tình của mùa xuân của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đi kèm là các bài bình nhạc của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu.

Nhạc phẩm "Đi về nhà" xuất hiện trong cuốn sách.

Phần Họa giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Trong đó có đoạn họa sĩ nhấn mạnh quan điểm làm nghề: "Tôi không coi công việc mình làm quá cao siêu, chỉ coi như môn 'tô màu', cần kiên nhẫn để tô cho đẹp".

Tranh minh họa do họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Phạm Công Tâm, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, Tất Sỹ, Quyên Thái đảm nhận.

Sách Tết Bính Ngọ 2026 được in màu bằng công nghệ mực vi sinh, mỗi cuốn đều đánh số thứ tự riêng, kèm postcard thiết kế đồng bộ. Ngoài ấn bản bìa mềm phổ thông, tác phẩm còn có phiên bản giới hạn với bìa cứng kèm tranh và hộp sơn mài.

Dự án được khởi xướng từ năm 2019 đến nay, đã xuất bản tám ấn phẩm liên tục qua các năm.

Tân Cao