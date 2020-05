Vẻ đẹp mùa lưới vây Hòn Yến

Quang cảnh vùng biển Hòn Yến và mùa đánh bắt thủy sản nhìn từ trên cao. Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 20 km. Người dân địa phương gọi Hòn Yến vì ngày xưa nơi đảo nhỏ này có nhiều chim yến về làm tổ.

Đường đến Hòn Yến từ Tuy Hòa có thể đi từ quốc lộ 1A, rẽ phải ở ngã ba Phú Điềm hoặc có thể đi ven biển theo các đường liên thôn qua các xã An Phú, An Chấn và An Mỹ.

Bức ảnh nằm trong bộ ảnh “Vẻ đẹp mùa lưới vây ở Hòn Yến” của nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân (quê Phú Yên). Tác giả cho biết hiện sống và làm việc tại TP HCM, nhưng không quên dành tình yêu quê hương Phú Yên.