Vẻ đẹp mộc của Pamela Anderdon

Trên podcast How To Fail đầu tháng 7, Pamela Anderson cho biết không trang điểm là cách thể hiện dũng cảm, không phải để mọi người quan tâm nhan sắc của mình. Nghệ sĩ nhắc lại chuyện tham dự Paris Fashion Week 2023, cho biết ai cũng hoảng sợ khi thấy cô không cần êkíp tạo hình. "Việc này khiến ai nấy xôn xao nghĩ: 'Đây không phải thứ mọi người thường làm'. Và tôi nghĩ: 'Điều đó càng cho tôi thêm lý do để thực hiện'", diễn viên nói.

Dù vậy, nhiều khán giả ủng hộ Pamela Anderson. Cô kể khi đi trên phố, mua sắm trong tiệm tạp hóa hay ngồi máy bay ở Pháp, vài người đã đến gặp và bày tỏ yêu thích quyết định của cô.