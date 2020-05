Vẻ đẹp lai của con gái diễn viên 'Hậu duệ mặt trời'

Somi là một trong những "bông hồng lai" đình đám K-pop. Cô sinh năm 2001 ở Canada, cha người Canada gốc Hà Lan, mẹ người Hàn Quốc. Matthew Douma là diễn viên, nhiếp ảnh gia, huấn luyện viên Taekwondo. Anh đóng vai lính trong "Hậu duệ mặt trời", có cảnh ẩu đả với bạn diễn Song Joong Ki. Anh còn từng tham gia "Kill Me, Heal Me", "The Long Way Home", "Over My Dead Body"... Hai cha con tham gia nhiều show truyền hình ở Hàn Quốc.