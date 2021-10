Vẻ đẹp khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á ở Côn Đảo

Du khách đến thăm Six Senses Côn Đảo được chào đón bằng loạt tiện ích mới mẻ. Trong đó, trải nghiệm ẩm thực mới lạ "Dining Under The Stars" đã sẵn sàng ra mắt, mang đến thực khách một bữa tối khác biệt tại nhà hàng By The Beach, có tầm nhìn toàn cảnh đại dương.