Vẻ đẹp khỏe khoắn của nữ chính 'Thunderbolts'

Florence Pugh khoác áo lông từ nhà mốt Chanel. Biên tập viên Lauren Eggertsen của WWW nhận xét Pugh toát lên vẻ vương giả trong tạo hình này.

Cô sinh năm 1996, là diễn viên người Anh được đánh giá triển vọng tại Hollywood. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi, gây chú ý qua các phim The Falling (2014), Lady Macbeth (2016), Midsommar (2019). Năm 2020, cô nhận đề cử Oscar đầu tiên với vai phụ trong Little Women của đạo diễn Greta Gerwig. Những năm sau, cô tiếp tục gây dấu ấn trong Don't Worry Darling (2022), Oppenheimer (2023), Dune 2 (2024) và We Live in Time (2024).