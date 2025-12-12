Vẻ đẹp Hà Nội trong phim 'Thế hệ kỳ tích'

Hà Nội trong phim "Thế hệ kỳ tích" vừa cổ kính, vừa hiện đại, lồng ghép nhiều vấn đề thời sự và quá trình trưởng thành của người trẻ.

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Thế hệ kỳ tích là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn kiêm nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam, sau Đèn âm hồn. Nội dung xoay quanh Tiến (Trần Tú đóng) - sinh viên nghèo theo đuổi giấc mơ công nghệ. Bỏ ngoài tai lời xem thường của cô ruột, cậu nỗ lực tu nghiệp, mong kiếm tiền báo hiếu bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa). Cuộc sống hai bà cháu giản dị nhưng ấm áp cho đến khi biến cố liên tiếp xảy đến, buộc Tiến phải trưởng thành sớm.

Đạo diễn Hoàng Nam cho biết bà Nga Tứ buôn bán ở hè phố, thường dặn dò cháu những lời mộc mạc. Tiến ít nói nhưng luôn cố gắng để bà yên tâm. Loạt mất mát cùng quan điểm khác biệt quan điểm - từ bố mẹ mất sớm đến cô Phương Tứ (Hà Hương) lập gia đình riêng - tạo khoảng cách thế hệ khó hàn gắn. Nhiều cuộc đối thoại được xây dựng gần gũi với sinh hoạt đời thường, phản ánh nếp nhà Việt.

Từ quán nước vỉa hè ở phố cổ Hà Nội, bà Nga Tứ nuôi cháu trai trưởng thành, đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Êkíp chọn bối cảnh thủ đô, theo chân nhiều lớp nhân vật đang sinh sống, làm việc, mưu sinh tại đây. Đạo diễn Hoàng Nam nói anh chú trọng ngoại cảnh, không lạm dụng phim trường, thay vào đó tận dụng những địa điểm thật, điển hình là không gian sống của bà Nga Tứ và cháu - ngôi nhà trăm tuổi, nhấn vào kiến trúc gác lửng, sập gỗ, không gian thờ tự.

Ngay cảnh mở màn, phim tái hiện loạt không gian quen thuộc của một đô thị phát triển: Hồ Gươm, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, những tuyến phố đông đúc và đoàn tàu trên cao. Tiếp đó chuyện phim thu hẹp vào khu phố cổ - nơi quán nước bà Nga Tứ gắn với nếp sinh hoạt: vỉa hè nhỏ, nhà tường vàng cửa xanh, bàn nước, ấm tích, ống điếu, đồ ăn vặt treo bên cửa sổ. Người già đánh cờ, trẻ nhỏ chơi game, khách qua lại chuyện trò về đời sống thường nhật.

"Những hình ảnh trên gợi nếp sinh hoạt quen thuộc của Hà Nội nhiều năm qua. Chúng tôi khai thác các địa điểm mang tính nhận diện của thành phố, khiến người xem dễ liên tưởng đến đời sống đô thị thực tế", đạo diễn Hoàng Nam cho hay.

Trần Tú và Hồng Khanh đóng nhân vật chính trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Qua bước chân Tiến, khán giả đến với những con ngõ hẹp, ngõ Tạm Thương với hàng quán dày đặc, phố Tràng Thi đông người xe. Các điểm đến được tính toán kỹ, phù hợp diễn biến, hỗ trợ cách kể chuyện.

Đạo diễn Hoàng Nam lý giải anh vẫn giữ nét đặc trưng Hà Nội truyền thống và nhịp sống chậm, song mở rộng sang góc nhìn người trẻ thời đại số. Tiến cùng nhóm bạn đại diện cho lứa đôi mươi, mỗi người một cá tính, có lý tưởng riêng. Bề ngoài họ trông như những thanh niên mê game, nhưng thực tế cố tìm cách phát triển các ý tưởng công nghệ. Qua đó phim đặt ra vấn đề định kiến về trò chơi điện tử và cách nhìn nhận người trẻ.

Suốt quá trình lập nghiệp, Tiến và bạn bè gặp không ít trở ngại: bị lừa, mắc sai sót hay thất bại. Loạt biến cố được đặt trong bối cảnh đời sống đô thị với cả tốt lẫn xấu, từ việc hỗ trợ người khác đến hiện tượng tiêu cực (cho vay lãi cao, lừa đảo qua mạng hay giá nhà tăng). Nhiều vấn đề thời sự, tình huống gay cấn được cài cắm nhằm phản ánh lát cắt xã hội.

Diễn viên Hà Hương hóa người cô thường gây áp lực cho nam chính. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

"Hà Nội trong Thế hệ kỳ tích được khắc họa với nhiều cảm xúc - nhớ thương, tin tưởng, chênh vênh - nhưng chủ yếu là bối cảnh cho câu chuyện về tình thân và hành trình trưởng thành", đạo diễn Hoàng Nam nói thêm. Sinh sống ở phố cổ nhiều năm, NSƯT Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh nói xúc động khi thấy những góc quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh.

Phim chiếu sớm hôm 10/12 và ra rạp toàn quốc từ ngày 12/12.

Đông Vệ