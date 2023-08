Vẻ đẹp đảo Sicily qua ống kính nhiếp ảnh gia Italy

Hà NộiNhiếp ảnh gia Fulvio Bugani đưa phong cảnh, cuộc sống sinh hoạt của con người đảo Sicily vào 20 bức ảnh.

Trong các bức ảnh được trưng bày tại Casta Italia (Lê Phụng Hiểu), Sicily hiện lên yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống nhanh của những thành phố khác. Fulvio Bugani ghi lại toàn cảnh những khu dân cư từ trên cao, chụp những sinh hoạt bình thường của người dân như chơi bóng chuyền, bơi lội.

Một quán ăn ở Sicily. Ảnh: Fulvio Bugani.

Nhiếp ảnh gia đến Việt Nam lần thứ ba, tổ chức triển lãm ảnh cá nhân Sicily từ ngày 17 đến 31/8, dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam (1973-2023).

20 bức ảnh là 20 câu chuyện Fulvio Bugani chứng kiến ở Sicily. "Những bức ảnh của tôi mang tính gợi nhiều hơn khẳng định", Fulvio Bugani cho biết. Anh không nói về một thông điệp cụ thể nào mà muốn khán giả được tự do cảm nhận.

Fulvio Bugani từng có một thời gian sống ở Cuba, thấy quốc gia này và Sicily có nhiều điểm tương đồng. Anh quyết định đến Sicily để thực hiện một bộ ảnh về những nét đẹp của hòn đảo. Không gian yên bình, con người mang nhiều nỗi cô đơn, hoài niệm đã tạo nên nguồn cảm hứng cho tác giả.

Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà cho biết triển lãm khái quát được vẻ đẹp của kiến trúc, văn hóa và con người ở Sicily. "Cuộc sống ở đây rất chậm rãi, thanh bình. Fulvio Bugani như đang kể chính câu chuyện của anh ấy qua từng hình ảnh", anh nói.

Chu Việt Hà thích nhất bức ảnh những người đàn ông chơi bóng chuyền dưới biển địa Trung Hải. Anh bị thu hút bởi sự tối giản trong các chi tiết. Anh nói: "Màu xanh của biển cả và bầu trời bao trùm khuôn hình, điểm nhấn là nhóm người đứng xung quanh quả bóng. Khi xem bức ảnh, tôi có một cảm giác rất thoải mái".

Bức ảnh những người đàn ông chơi bóng chuyền trên biển ở Sicily. Ảnh: Fulvio Bugani.

Sicily là một hòn đảo lớn nhất biển Địa Trung Hải, có nhiều núi, bãi biển, núi lửa. Đây từng là nơi cư trú của người Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Norman, Tây Ban Nha... Hòn đảo có nền văn hóa lớn về mỹ thuật, âm nhạc, văn học, ẩm thực, kiến trúc, với nhiều ngôi đền, công trình nghệ thuật Hy Lạp và La Mã được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.

Fulvio Bugani, sinh năm 1974, là một nhiếp ảnh gia tự do người Italy. Anh từng hợp tác với Tổ chức Ân xá Quốc tế (NGOs Doctors Without Borders and Amnesty International). Nhưng trong quá trình làm việc, chứng kiến những hình ảnh đau thương ở các vùng chiến sự khiến Fulvio Bugani bị ám ảnh. Sau đó, anh quyết định chuyển hướng khám phá những chủ đề giúp bản thân được sáng tạo nhiều hơn. Anh muốn thực hiện những bộ ảnh đáp ứng cả tính báo chí và nghệ thuật.

Nhiếp ảnh gia từng đoạt giải ba Ảnh Báo chí Thế giới (Word Press Photo) 2015 có chủ đề Các vấn đề đương đại, với bộ ảnh về người chuyển giới Hồi giáo ở Indonesia. Fulvio Bugani là một trong 12 người xuất sắc tại vòng chung kết Lễ trao giải Leica Oskar Barnack 2016 nhờ bộ ảnh phóng sự về Cuba.

Nhiếp ảnh gia Fulvio Bugani. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Fulvio Bugani thường đến những nơi có cuộc sống, văn hóa đa dạng như Kenya, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia... Anh quan tâm đến đời sống của những con người bình thường, học hỏi từ họ và hoàn thiện chính mình.

Nhiếp ảnh gia đến Việt Nam lần đầu năm 2017, cho biết ấn tượng về khí hậu và con người ở nơi đây. Lần thứ hai, anh khám phá nhiều tỉnh thành từ miền Nam tới miền Trung. Trong lần trở lại này, Fulvio Bugani đã đi tới các tỉnh phía Bắc. Anh có ý tưởng thực hiện về cộng đồng người đa dạng tính dục ở Việt Nam.

Phương Linh