Vẻ đẹp Châu Tấn trong bình minh, chiều tàn

Người đẹp 51 tuổi chụp hình bìa tạp chí Marie Claire ấn bản Trung Quốc số tháng 12.
Người đẹp 51 tuổi chụp hình bìa tạp chí Marie Claire ấn bản Trung Quốc số tháng 12.
Bộ ảnh thể hiện cảm xúc, vẻ đẹp Châu Tấn qua sự thay đổi của ánh sáng trong một ngày.
Bộ ảnh thể hiện cảm xúc, vẻ đẹp Châu Tấn qua sự thay đổi của ánh sáng trong một ngày.
Hậu trường Châu Tấn ghi hình bên hồ.
Diễn viên mặc các thiết kế của nhà mốt Chanel.
Diễn viên mặc các thiết kế của nhà mốt Chanel.
Diễn viên nói buổi làm việc giống một ngày nghỉ thoải mái, thảnh thơi của cô.
Diễn viên nói buổi làm việc giống một ngày nghỉ thoải mái, thảnh thơi của cô.
Trang Sohu nhận xét không gian đơn giản và không thay đổi nhưng loạt hình sống động nhờ những biến đổi ánh sáng và biểu cảm của Châu Tấn.
Trang Sohu nhận xét không gian đơn giản và không thay đổi nhưng loạt hình sống động nhờ những biến đổi ánh sáng và biểu cảm của Châu Tấn.
Hàng nghìn khán giả cho biết ấn tượng với gương mặt, nụ cười tự nhiên của minh tinh.
Hàng nghìn khán giả cho biết ấn tượng với gương mặt, nụ cười tự nhiên của minh tinh.
Khi chụp buổi đêm, Châu Tấn thể hiện hình ảnh thoải mái hơn vì ban đêm là thời gian cá nhân.
Khi chụp buổi đêm, Châu Tấn thể hiện hình ảnh thoải mái hơn vì ban đêm là thời gian cá nhân.
Người đẹp hóa thân quý cô tiệc tùng.
Người đẹp hóa thân quý cô tiệc tùng.
Phút suy tư khi ngày tàn.
Châu Tấn làm người mẫu ảnh lịch từ tuổi teen, được các đạo diễn để mắt nhờ vẻ trong sáng, thông minh. Cô đóng phim đầu tiên - Cổ mộ hoang trai - năm 1991, sau đó thành hoa đán gốc Hoa hàng đầu nhờ các phim truyền hình, điện ảnh như Mùa quýt chín, Thái Bình công chúa, Anh hùng xạ điêu, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Phong thanh, Như Ý truyện.
Phút suy tư khi ngày tàn.
Châu Tấn làm người mẫu ảnh lịch từ tuổi teen, được các đạo diễn để mắt nhờ vẻ trong sáng, thông minh. Cô đóng phim đầu tiên - Cổ mộ hoang trai - năm 1991, sau đó thành hoa đán gốc Hoa hàng đầu nhờ các phim truyền hình, điện ảnh như Mùa quýt chín, Thái Bình công chúa, Anh hùng xạ điêu, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Phong thanh, Như Ý truyện.
Diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020. Năm 2021, minh tinh lộ ảnh thân mật cùng Trác Việt, ca sĩ kém cô 13 tuổi, dấy tin đồn hai người hẹn hò. Những năm qua, cả hai thi thoảng được trông thấy xuất hiện cùng nhau, Châu Tấn vài lần đưa Trác Việt về quê cô. Dù vậy, cả hai không xác nhận hẹn hò.
Diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020. Năm 2021, minh tinh lộ ảnh thân mật cùng Trác Việt, ca sĩ kém cô 13 tuổi, dấy tin đồn hai người hẹn hò. Những năm qua, cả hai thi thoảng được trông thấy xuất hiện cùng nhau, Châu Tấn vài lần đưa Trác Việt về quê cô. Dù vậy, cả hai không xác nhận hẹn hò.
Như Anh
Ảnh: Marie Claire