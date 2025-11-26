Vẻ đẹp Châu Tấn trong bình minh, chiều tàn

Phút suy tư khi ngày tàn.

Châu Tấn làm người mẫu ảnh lịch từ tuổi teen, được các đạo diễn để mắt nhờ vẻ trong sáng, thông minh. Cô đóng phim đầu tiên - Cổ mộ hoang trai - năm 1991, sau đó thành hoa đán gốc Hoa hàng đầu nhờ các phim truyền hình, điện ảnh như Mùa quýt chín, Thái Bình công chúa, Anh hùng xạ điêu, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Phong thanh, Như Ý truyện.