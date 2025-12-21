Vẻ đẹp các vũ công ballet qua tranh sơn dầu

Ballet là chủ đề được tác giả nghiên cứu trong 20 năm hoạt động hội họa, nay được anh giới thiệu trong triển lãm Hồi quang phản chiếu, khai mạc sáng ngày 21/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
Họa sĩ dành nhiều thời gian đến các buổi tập của các diễn viên trường múa, quan sát họ và vẽ ký họa, đồng thời chụp ảnh để lấy tư liệu. Quá trình rèn luyện gian khổ của các vũ công truyền cho anh cảm xúc theo đuổi đề tài.
Theo tác giả, các bức tranh ballet không chỉ tái hiện diện mạo của bộ môn mà còn tôn vinh ý chí con người, phản ánh quan điểm của anh về hội họa và nghệ thuật nói chung.
"Nghệ thuật chân chính, khi được tôi luyện bằng ý chí và sự tận hiến, sẽ luôn tìm thấy chỗ đứng xứng đáng", họa sĩ cho biết.
Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận xét các vũ nữ trong loạt tranh sinh động, mang đậm nét đẹp Á Đông. "Họ lúc hồn nhiên theo những điệu nhảy, lúc lại trầm lắng, ưu tư. Tất cả đều toát lên nét đẹp nữ tính với bờ vai mềm, bóng lưng xinh", ông Đoàn cho biết.
Nguyễn Trọng Tài bắt trọn chuyển động để người xem cảm nhận được nhịp điệu, không khí của bộ môn nghệ thuật.
Họa sĩ dùng kỹ thuật chồng nhiều lớp màu, tán mỏng và xử lý chi tiết, mang lại chiều sâu cho tranh.
Dù trang phục của vũ công chỉ đơn giản với tông trắng, xanh hay hồng, Nguyễn Trọng Tài vẫn tạo chiều sâu và chuyển động qua từng đường phẩy nhẹ, kết hợp lớp màu đậm nhạt để vải tuyn hiện lên mềm mại và uyển chuyển.
Tính tập thể hiện lên rõ nét qua cách họa sĩ họa tương tác giữa các vũ công. Họ cùng nghỉ ngơi, luyện tập và hòa nhịp trong cùng một không gian.
Hình ảnh vũ công nhí mệt nhoài sau những giờ tập, được họa sĩ ghi lại.
Các vũ công nghỉ ngơi bên khung cửa.
Đề tài vũ công ballet từng được nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới khai thác, trong đó có danh họa Pháp Edgar Degas (1834-1917).
Nguyễn Trọng Tài 47 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Năm 2004, anh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là trường Mỹ thuật Việt Nam). Tác giả từng tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, có tranh trưng bày ở Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore.
Hà Thu
Ảnh: Nhân vật cung cấp