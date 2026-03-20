Vẻ đẹp 'Búp bê quần vợt' Maria Sharapova

Ban tổ chức Vanity Fair Oscar Party 2026 đăng ảnh Maria Sharapova dự tiệc ở Los Angeles, California, Mỹ hôm 15/3. Cựu vận động viên chọn đầm xẻ ngực sâu của Gucci, phối trang sức xa xỉ. Vogue đánh giá cô trông sang trọng, quyền lực, không khác diễn viên điện ảnh.
Forbes thống kê Maria Sharapova là nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới 11 năm liền (2004-2015). Khoản thu đến từ tiền thưởng thi đấu, tiền thắng giải, thù lao xuất hiện, bản quyền và các hợp đồng tài trợ. Riêng năm 2015, cô kiếm 6,7 triệu USD từ thi đấu và 23 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ với Nike, Avon, Evian, Porsche, TAG Heuer.
Người đẹp tham gia một chương trình ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
Maria Sharapova cũng góp mặt trong nhiều chiến dịch của nhà mốt xa xỉ, được mời đến các tuần thời trang quốc tế. Ngoài ra, giới chuyên môn đánh giá cô nhạy bén kinh doanh khi điều hành chuỗi dự án thể thao, thời trang hay sản xuất kẹo.
Người đẹp tạo dáng trước ống kính ở giải Mỹ mở rộng 2025. Video: US Open
Huyền thoại Serena Williams - từng đoạt 23 Grand Slam đơn nữ - phát biểu và hô vang tên Maria Sharapova vào Hall of Fame. Theo AS, cái ôm của hai vận động viên nữ xuất sắc của làng banh nỉ đương đại khiến khán giả "phát cuồng".
Ngay sau lễ vinh danh, Sharapova đăng ảnh cùng đàn chị trên trang cá nhân, cảm ơn Serena Williams ủng hộ cô trong khoảnh khắc vinh quang nhất sự nghiệp. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi", cô viết. Thời còn thi đấu, dù Serena Williams nhiều lần chiến thắng, cả hai vẫn được xem là kỳ phùng địch thủ về mặt hình ảnh, thương hiệu lẫn phong cách cá nhân. Video: The Guardian
Tại Paris Fashion Week 2025, Maria Sharapova diện thiết kế "xa xỉ lặng thầm" của Gabriela Hearst với phom dáng tối giản, bảng màu trung tính.
Trong một buổi vận động giữ dáng, Maria Sharapova phối áo khoác bo chun với chân váy xếp ly đen đồng điệu, tạo tổng thể trẻ trung, linh hoạt, gợi tinh thần thể thao pha chút thanh lịch.
Ở đời thường, người đẹp 39 tuổi ưu ái trang phục đơn sắc với phom dáng rộng rãi, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn giữ nét chỉnh chu. Tủ đồ của cô chủ yếu là gam trung tính như trắng, be, đen hoặc xám, kết hợp đường cắt may gọn gàng để tạo tổng thể tinh giản, phù hợp nhịp sống hiện đại.
Về đời tư, Sharapova và doanh nhân Alexander Gilkes hẹn hò từ 2018, đính hôn 2020, có con trai bốn tuổi. Trước đó, "Búp bê Nga" trải qua nhiều mối tình chóng vánh, trong đó có Adam Levine - giọng ca chính của nhóm Maroon 5, nhà sản xuất truyền hình Charlie Ebersol - con trai chủ tịch hãng NBC Dick Ebersol, sao bóng rổ Sasha Vujacic, tay vợt Grigor Dimitrov và Andy Roddick. Còn doanh nhân Alexander Gilkes từng cưới nhà thiết kế thời trang Misha Nonoo năm 2012, ly dị hồi 2016.
Thiên Lam
Ảnh, video: Instagram Mariasharapova