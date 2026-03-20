Vẻ đẹp 'Búp bê quần vợt' Maria Sharapova

Trước đó hai ngày, cánh paparazzi "săn" khoảnh khắc Maria Sharapova theo dõi một trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Người đẹp diện tối giản với "cây" đen, cười rạng rỡ trước ống kính.

Sau trận, cô đăng ảnh cùng Luka Doncic - ngôi sao đội Los Angeles Lakers và niềm tự hào của thể thao Slovenia. "Thể lực, kỷ luật, khả năng tỏa sáng dưới áp lực khi cả thế giới đang dõi theo. Không gì sánh bằng được xem trực tiếp. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng chọn được một sự kiện tuyệt vời để tham dự", cô viết. Ảnh: NBA