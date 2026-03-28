Vẻ đẹp ballet Nga trong vở 'Romeo và Juliet'

Những nghệ sĩ của Nhà hát Russian State Ballet (Nga) thực hiện đêm diễn thứ hai ở Hà Nội với vở Romeo và Juliet, sau tác phẩm Kẹp hạt dẻ vào tối 25/3.
Trong hai tiếng rưỡi, câu chuyện tình yêu vượt thời đại được tái hiện sống động qua ngôn ngữ ballet. Vở được chuyển thể từ sáng tác của nhà văn Anh William Shakespeare, do Nghệ sĩ Nhân dân Vyacheslav Gordeev biên đạo.
Ballet Romeo và Juliet là một trong số tác phẩm mới nhất được Nhà hát Russian State Ballet dàn dựng, gây ấn tượng với những ''pas de deux'' (vũ điệu thể hiện cao trào cảm xúc, kỹ thuật và sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ).
Năm 1981, khi đang ở đỉnh cao, hoạt động tại Nhà hát Bolshoi, nghệ sĩ Vyacheslav Gordeev dẫn dắt Đoàn ba lê cổ điển, sau này phát triển trở thành Nhà hát Russian State Ballet. Bằng kinh nghiệm dày dặn, tài năng tổ chức, ông đã đưa nhà hát trở thành một trong những đơn vị ballet xuất sắc của Nga.
Tác phẩm gồm ba màn, mở đầu với mâu thuẫn của hai dòng họ Montague và Capulet. Ở dạ tiệc do nhà Capulet tổ chức, Romeo - con trai của dòng họ Montague - đeo mặt nạ, trà trộn vào đám đông. Trở trêu, anh gặp và yêu Juliet - con gái của Capulet.
Trong không gian lãng mạn, hai nghệ sĩ thể hiện những động tác uyển chuyển, gợi sự hòa quyện của tình cảm đôi lứa.
Màn múa đôi của hai nghệ sĩ vai Romeo và Juliet. Video: Phương Linh
Sau những lời thề nguyền lãng mạn, sang màn hai, Romeo và Juliet bí mật kết hôn.
Bi kịch ập đến khi anh họ Juliet là Tybalt (ngoài cùng bên phải) mâu thuẫn với Mercutio (giữa) - bạn thân của Romeo. Chứng kiến bạn bị giết, Romeo quyết trả thù, hạ gục Tybalt và bị trục xuất khỏi Verona, còn Juliet bị ép cưới người khác.
Trong màn cuối, lợi dụng đám cưới, Juliet giả chết để trốn thoát. Viễn cảnh hai người được đoàn tụ, hạnh phúc bên nhau hiện diện trước mắt Juliet, thôi thúc cô quyết tâm thực hiện kế hoạch.
Tuy nhiên, một cảnh éo le diễn ra khi Romeo hiểu lầm, cuối cùng tự vẫn trong hầm mộ của Juliet. Từng chuyển động của nữ diễn viên lột tả nỗi đau giằng xé khi mất đi người mình yêu.
Cảnh Juliet đau khổ nhìn Romeo qua đời. Video: Phương Linh
Suốt vở diễn, khán giả nhiều lần vỗ tay trước những màn múa ballet đôi, hay các cảnh khắc họa nội tâm của các nhân vật qua ngôn ngữ hình thể. Phần âm nhạc do Sergei Prokofiev đảm nhận, làm nổi bật những cao trào trong xung đột và phút giây lãng mạn của Romeo và Juliet.
Thiết kế sân khấu đưa người xem trở về châu Âu thời Trung cổ. Ở một số đoạn, các diễn viên như hòa vào bức màn phía sau, tạo hiệu ứng thị giác cho người xem.
Khán giả Lê Linh, 18 tuổi, Hà Nội, có gần sáu năm học múa, nói có nhiều bất ngờ khi lần đầu được xem trực tiếp một vở ballet trọn vẹn, thay vì theo dõi các trích đoạn như trước. Cô ấn tượng những phần diễn đôi của các nghệ sĩ cùng âm nhạc của tác phẩm.
Sau buổi diễn cuối tại Hà Nội, hôm 27/3, đoàn sẽ biểu diễn Romeo và Juliet ở Đà Nẵng, ngày 29/3.
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) - đơn vị đồng hành các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm - gửi thông điệp rằng nghệ thuật hàn lâm là biểu tượng của sự tinh tế, cầu nối giữa những tâm hồn yêu cái đẹp và các giá trị văn hóa vượt thời gian. Việc mang đến các tác phẩm kinh điển trong chuỗi sự kiện Thanh âm tinh hoa là một trong những cách để khách hàng có thêm những trải nghiệm ngoài giới hạn của dịch vụ tài chính đơn thuần.
Giang Huy - Phương Linh