Vẻ đằm thắm của mỹ nhân đóng nữ vương 'Tây du ký'

Diễn viên Trung Quốc Chu Lâm, 74 tuổi, được nhiều khán giả nhận xét đằm thắm khi bà hiếm hoi xuất hiện ở chương trình nghệ thuật.

Theo Sohu, dịp đầu năm âm lịch, Chu Lâm tham gia một số chương trình đọc thơ, chúc năm mới của đài CCTV. Bà gợi hoài niệm của nhiều khán giả khi đọc bài Nếu có kiếp sau của nhà thơ Tam Mao.

Trước khi Chu Lâm cất giọng, êkíp lồng một đoạn phim Tây du ký 1986, trong đó quốc vương Nữ Nhi Quốc bày tỏ tình ý với Đường Tăng nhưng hòa thượng kiên định con đường thỉnh kinh. Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa đóng) nói với quốc vương Nữ Nhi Quốc: "Nếu kiếp sau có duyên", nữ vương trả lời: "Thiếp chỉ nghĩ đến kiếp này, không mong kiếp khác".

Vẻ đằm thắm của mỹ nhân đóng quốc nữ vương 'Tây du ký' Chu Lâm đọc thơ "Nếu có kiếp sau". Video: CCTV

Nghệ sĩ mặc bộ đồ vải lụa, giữ kiểu tóc ngắn nhiều năm, trang điểm tự nhiên tông nude. Trên các fanpage, nhiều khán giả nhận xét bà trẻ so với tuổi, nét đằm thắm, khí chất trang nhã không đổi theo thời gian.

Các fan viết: "Tuy không kiều diễm như thời trẻ, nhưng thật khó tin bà 74 tuổi", "Thời gian đối xử với bà thật dịu dàng", "Nhìn là biết bà chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, mọi đường nét đều hài hòa, tự nhiên".

Bà Chu Lâm ở chương trình thơ ca. Ảnh: Weibo

Nghệ sĩ vắng bóng làng phim hơn 10 năm qua, chỉ thi thoảng ghi hình chương trình ngâm thơ, văn hóa văn nghệ. Đời thường, bà đọc sách, du lịch. Theo Beijing News, diễn viên tập gym hàng ngày, chơi các môn bóng rổ, bơi, nhờ vậy sức khỏe tốt. Chu Lâm du lịch nhiều, ghi lại cảnh vật, con người làm bà cảm động. Nghệ sĩ nói luôn tò mò, háo hức trước khi đến những vùng đất mới.

Diễn viên kín tiếng đời tư, bà kết hôn từ trước khi vào đoàn phim Tây du ký của đạo diễn Dương Khiết. Vì mối duyên trong phim với Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa), vợ chồng Chu Lâm vướng nhiều tin đồn ly hôn, khiến họ dở khóc dở cười. Diễn viên từng cho biết bà và chồng tin tưởng nhau, tình cảm chưa hề bị ảnh hưởng bởi lời đồn đoán. Vợ chồng Chu Lâm không có con.

Nữ vương Tây du ký gặp Đường Tăng Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa trong "Tây du ký". Video: CCTV

Nghệ sĩ sinh năm 1952, tốt nghiệp Học viện Y khoa Trung Quốc năm 1978. Năm 1981, bà thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngành Biểu diễn, từ đó theo con đường nghệ thuật. Năm 30 tuổi, Chu Lâm vào đoàn phim Tây du ký của đạo diễn Dương Khiết, đóng quốc vương Nữ Nhi Quốc - người si mê Đường Tăng.

Phần phim này, đạo diễn và biên kịch thay đổi nội dung khá nhiều so với nguyên tác, đặc biệt là tâm lý Đường Tăng. Trong tiểu thuyết, nhân vật hoàn toàn như sắt đá trước tình cảm nam nữ còn ở bộ phim, Đường Tăng có lúc bối rối trước nữ vương. Đạo diễn từng nói muốn cho thấy Đường Tăng cũng là người phàm, mấu chốt là ông gạt đi tất cả vì con đường thỉnh kinh.

Tờ The Paper viết diễn xuất và ngoại hình của Chu Lâm mềm mại như nước, trở thành hình tượng kinh điển trong lòng khán giả.

Như Anh