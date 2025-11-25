Vệ binh Iran kêu gọi trả thù cho chỉ huy Hezbollah bị Israel hạ sát

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi trả thù cho chỉ huy cấp cao Hezbollah Tabatabai, người bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel.

"Quyền trả thù của Trục Kháng chiến và nhóm Hezbollah ở Lebanon cho máu của những thành viên dũng cảm đã ngã xuống là không thể bàn cãi", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24/11 ra tuyên bố cho hay, đề cập vụ Haytham Ali Tabatabai, tham mưu trưởng của Hezbollah, bị Israel hạ sát.

IRGC là bên hậu thuẫn chính về quân sự và tài chính cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Quân đội Israel hôm 23/11 không kích khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, với mục tiêu là Tabatabai. Hezbollah xác nhận đòn tập kích đã khiến "chỉ huy vĩ đại Ali Tabatabai" thiệt mạng, song không nêu cụ thể chức danh của ông.

Tabatabai là chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah bị Israel hạ sát kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 11/2024 nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết hiện nội bộ nhóm tồn tại hai luồng ý kiến. Một số người muốn đáp trả vụ ám sát, trong khi những người khác muốn kiềm chế không hành động. Tuy nhiên, các thủ lĩnh của nhóm có xu hướng áp dụng biện pháp ngoại giao tối đa ở giai đoạn hiện tại.

Đám tang ông Haytham Ali Tabatabai tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon hôm 24/11. Ảnh: AFP

Sau vụ hạ sát Tabatabai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ "không cho phép Hezbollah tái lập quyền lực" và kêu gọi chính phủ Lebanon "thực hiện cam kết giải giáp Hezbollah".

Hàng trăm người ủng hộ Hezbollah hôm 24/11 tham dự đám tang ông Tabatabai và hai thành viên khác tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi nhóm vũ trang này nắm quyền kiểm soát. Trước những quan tài được phủ cờ màu vàng, đám đông hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Ali Damush, thành viên cấp cao của Hezbollah, phát biểu tại đám tang rằng Israel ám sát Tabatabai nhằm buộc Hezbollah phải "đầu hàng và khuất phục, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu này". "Israel lo lắng về phản ứng mà Hezbollah có thể thực hiện và họ nên tiếp tục như vậy", Damush nói.

Huyền Lê (Theo AFP)