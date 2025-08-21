Về bên anh, em nhé

Anh thích cô gái có chút dịu dàng, ôn hòa, ngoại hình ưa nhìn và chưa từng kết hôn.

Anh chào em, cô gái có thể xuất hiện trong cuộc đời anh những ngày sắp đến. Thời gian đúng là không có biết đợi ai bao giờ, gió vẫn thổi vi vu, mặt trời cứ lên rồi lại xuống đều đặn không thay đổi, chỉ có con người ta lại dần cuốn theo thời gian. Với mỗi con người, ai cũng muốn có một mái ấm hạnh phúc gia đình, có một nơi để về, để ta cố gắng, cho dù mệt mỏi vẫn luôn mỉm cười... Nay anh viết những dòng tâm sự này cho em, hy vọng mình sẽ tìm được nhau, để anh trân trọng và yêu thương.

Anh xin nói về anh một chút nhé: Anh sống ở Bắc Giang (nay nhập thành Bắc Ninh), tầm tuổi giữa 30 rồi. Anh làm kỹ thuật cho một công ty. Về ngoại hình, anh cao tầm 1m70, nhìn cũng đẹp trai (mọi người nói vậy) nhưng chắc vô duyên nên vẫn ế. Anh không hút thuốc, tính hơi hướng nội nên điềm đạm và tình cảm. Nói vậy nhưng anh không nhạt nhẽo quá đâu, anh thích cuộc sống có chút lãng mạn và màu sắc (phù hợp không thái quá). Anh thấy mỗi nhà đều có những hoàn cảnh riêng nhưng quan trọng nhất vẫn là ở hai người chúng mình phải không em.

Với anh, trong chuyện tình cảm, anh đề cao sự chân thành và thấu hiểu. Con người mà, ai cũng có những ưu khuyết điểm riêng nên khi đến với nhau bằng sự chân thành và thấu hiểu, anh nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn em nhỉ. Tình yêu khi trưởng thành sẽ cho mình thấy quan trọng nhất vẫn là sự trân thành dành cho nhau. Anh thích cô gái có chút dịu dàng, ôn hòa, ngoại hình ưa nhìn và chưa từng kết hôn. Để biết được có hợp hay không, anh nghĩ tiêu chí của mỗi người không quyết định hết được. Như người ta hay nói, khi gặp đúng người, những tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa. Nếu em có dành chút quan tâm đến anh, hãy cho một tín hiệu liên lạc để mình được tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé.

