Vé bay Sun PhuQuoc Airways mở bán hôm nay

Sun PhuQuoc Airways mở bán vé từ 8h08 ngày 15/10, tặng kèm vé Sun World, ưu đãi nhóm, cuối tuần, chính sách cho trẻ em, người cao tuổi.

Vé bán tại website của hãng, dành cho chặng bay thương mại khởi hành từ ngày 1/11 đến 28/3/2026, bao gồm giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Giai đoạn đầu, hãng khai thác các đường bay giữa TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc, cùng đường bay Hà Nội - TP HCM, trước khi mở rộng mạng lưới vào đầu năm 2026.

Các tàu bay của Sun PhuQuoc Airways chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Trong đợt mở bán đầu tiên, khách mua vé bay được tích hợp cùng lúc 5 ưu đãi trong chương trình "Cất cánh trọn niềm vui", kéo dài từ 15/10 đến 15/12.

Đầu tiên, mỗi hành khách đặt vé bay sẽ được tặng vé vui chơi tại Sun World cùng thẻ WOW Pass trị giá đến 1 triệu đồng, cho phép sử dụng lối đi ưu tiên khi lên hoặc xuống cáp treo và tham gia trò chơi mà không cần xếp hàng. Ưu đãi áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 1/11 năm nay đến 28/3/2026.

Song song đó, chương trình "Sunday săn deal" ưu đãi 10% giá vé cơ bản vào mỗi chủ nhật khi nhập mã "HISUN", áp dụng trên mọi đường bay và hạng vé trong cùng giai đoạn.

Hành khách cũng có thể tận dụng chính sách "Một tấm vé - Triệu niềm vui", giảm đến 30% khi sử dụng thẻ lên tàu bay để đặt phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc dịch vụ thuộc Sun Group. Ưu đãi có thể dùng để trải nghiệm tại Phú Quốc - hòn đảo vừa được tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn là "đảo đẹp nhất châu Á" và thuộc top 3 thế giới.

Ngoài ưu đãi cá nhân, Sun PhuQuoc Airways còn triển khai chương trình "Bay theo đoàn, vui ngập tràn" dành cho nhóm khách từ 10 người trở lên. Khi đặt vé trực tiếp qua email sunphuquocairways. Đoàn 10 khách được tặng 1 vé, 25 khách tặng 2 vé, và 35 khách tặng 3 vé. Chương trình áp dụng trên các đường bay nội địa từ hoặc đến Phú Quốc, Đà Nẵng trong thời gian 15/10–30/11.

Chính sách "Nâng bước yêu thương" được thiết kế riêng cho trẻ em và người cao tuổi. Trẻ dưới 2 tuổi được tính 10% giá vé người lớn, trẻ từ 2 đến dưới 12 tuổi giảm 25%, còn hành khách từ 60 tuổi trở lên giảm 15%.

Bãi biển tại Phú Quốc thu hút đông du khách trải nghiệm. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết việc mở bán vé không chỉ đánh dấu ngày chúng tôi bắt đầu phục vụ hành khách, mà còn hiện thực hóa cam kết về một hành trình trọn vẹn cảm xúc. "Chuỗi ưu đãi ra mắt là lời tri ân và minh chứng cho lợi thế khác biệt, mỗi chuyến bay là một phần trong hành trình tận hưởng hệ sinh thái Sun Group", đại diện đơn vị nói.

Thái Anh